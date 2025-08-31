عملاق جديد من غوغل.. تعرف على مزايا هاتف Pixel 10 Pro XL

أطلقت غوغل حديثًا هاتف Pixel 10 Pro XL في الأسواق العالمية، وهو الطراز الأكبر والأكثر تطورًا ضمن سلسلة Pixel 10.

الهاتف الجديد يأتي بمواصفات قوية، ويتميز بشاشة كبيرة، وكاميرات متطورة، كما يتمتع بأداء قوي وتجربة استخدام سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

المزايا

التصميم والشاشة

يأتي هاتف Pixel 10 Pro XL بتصميم أنيق يشبه الطراز السابق، ويتميز بهيكله الكبير الحجم، إذ تبلغ أبعاده 162.8 × 76.6 × 8.5 ملم، ويزن 232 غرامًا.

يدعم الهاتف معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يعني أنه يتحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة، ويمكن استخدامه بأمان عند الشاطئ أو حوض السباحة، بحسب ما ذكر موقع "البوابة التقنية".

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأبيض والأخضر والرمادي والأسود، كما يضم الهاتف شاشة Super Actua OLED بقياس قدره 6.8 بوصة، تقدم ألوانًا زاهية وتباينًا ممتازًا. وتتمتع بسطوع يصل إلى 3300 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج والأداء

يعمل هاتف Pixel 10 Pro XL بمعالج Tensor G5 الجديد، وهو معالج ثماني النوى ومُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 غيغابايت.

يأتي هذا المعالج معززًا بقدرات الذكاء الاصطناعي مع تحسينات في الأداء مقارنة بالإصدار السابق. كما يقدم الهاتف أداءً جيدًا عند استخدام التطبيقات الثقيلة والألعاب. ويعمل Pixel 10 Pro XL بنظام أندرويد 16، وسيحصل على تحديثات رئيسة لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة سبع سنوات.

مزايا الذكاء الاصطناعي

يدعم هاتف Pixel 10 Pro XL جميع مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في سلسلة Pixel 9 التي أطلقت العام الماضي، كما يأتي مع مجموعة من المزايا الذكية الجديدة.

الكاميرا

يضم Pixel 10 Pro XL كاميرا خلفية احترافية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات الآتية:

عدسة رئيسة بدقة قدرها 50 ميغابكسل.

عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميغابكسل.

عدسة مقربة بدقة قدرها 48 ميغابكسل.

وفيما يتعلق بجودة التصوير، يمكن لهذا الهاتف التقاط صور احترافية وعالية الدقة والجودة في ظروف الإضاءة المختلفة.

ويضم الهاتف أيضًا كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 42 ميغابكسل، وتمتاز بقدرتها على التقاط صور شخصية عالية الجودة والوضوح.

يدعم هاتف غوغل مجموعة من أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، لإزالة العناصر غير المرغوب فيها أو إعادة تشكيل الصورة بطرق مبتكرة.

ويحتوي هاتف Pixel 10 Pro XL على بطارية تبلغ سعتها 5200 ميلي أمبير في الساعة، وتُعدّ الأكبر في هواتف Pixel حتى الآن. ويدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويمكن شحنه حتى 70% خلال 30 دقيقة. وتَعِد غوغل بأن يوفر الهاتف أكثر من 30 ساعة من الاستخدام، أو حتى 100 ساعة مع تفعيل وضع توفير الطاقة.

ويدعم الهاتف أيضًا مزية شبيهة بـMagSafe تُسمى PixelSnap، وتعتمد على معيار Qi2 للشحن، ما يتيح دعم إكسسوارات الشحن المغناطيسية.

يُشار إلى أن هاتف Pixel 10 Pro XL يُباع بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.