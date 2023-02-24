"إقليدس".. قمر صناعي أوروبي فريد يكشف سرّ "الطاقة المظلمة"

وقال الموقع، إن عام 2023 لن يشهد بعثة مسبار "جويس" المتجه إلى كوكب المشتري وعوالمه فحسب بل إنّ وكالة الفضاء الأوروبية تتأهب في شهر تموز/يوليو المقبل لإطلاق "إقليدس".

ونقل في تقريره عن ستيفاني إسكوفيي، مديرة الأبحاث المتخصصة في الدراسات الفلكية قولها، إنّ "إقليدس، هو قمر صناعي فريد من نوعه لمهمة غير مسبوقة والتي من المفترض أن تسمح لنا بفهم الكون المظلم بشكل أفضل، أي المادة المظلمة والطاقة المظلمة والتي لا نعرف عنها سوى القليل جدًا عن طبيعتها الحقيقية".

ووفقا للتقرير فإنّ "هذه الطاقة المظلمة وحدها تمثل 69% من الكون، بينما المادة المظلمة 26% والـ5% المتبقية هي مادة عادية أي النجوم والمجرات والسحب الغازية ونحن بعبارة أخرى نفهم 5% فقط من الكون".