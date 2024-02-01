مفتاح سري في "كروم" يحل مشكلة بطء الكمبيوتر
يوجد إعداد مخفي في "غوغل كروم" يُطلق عليه اسم "موفر الذاكرة/Memory Saver"، وهو مصمم للأشخاص الذين يعملون عادةً مع فتح الكثير من علامات "التبويب"، ويُساعد في حل مشكلة بطء الكمبيوتر.
ويستخدم "كروم" قدرًا كبيرًا من الذاكرة المعروفة أيضًا باسم ذاكرة الوصول العشوائي "رام"، وبشكل عام، كلما زاد عدد علامات التبويب "Tabs" التي تُفتح مرة واحدة، زادت الذاكرة التي يستخدمها "كروم".
ويعني ذلك أن البرامج والعمليات الأخرى، لن تتمكن من الوصول إلى ذاكرة كافية لتعمل بسلاسة، ما يبطئ جهاز الكمبيوتر.
وتتمحور الطريقة السهلة لمعالجة ذلك عبر إغلاق أكبر عدد ممكن من علامات "التبويب" المفتوحة.
لكن عندما يحتاج المستخدم إلى فتح نوافذ "كروم" متعددة، تحتوي كل منها على علامات "تبويب" مفتوحة بداخلها، يأتي دور "موفر الذاكرة"، الذي يقوم بشكل أساسي بإلغاء تنشيط علامات "التبويب" المفتوحة، ما يؤدي إلى تحرير الذاكرة التي قد تستخدمها للسماح بمزيد من الفسحة في تشغيل التطبيقات أو العمليات الأخرى.
وعند النقر فوق أي من علامات "التبويب"، يتم تنشيطها مرة أخرى وكأن شيئاً لم يحدث على الإطلاق، ميزة مفيدة للغاية يتيحها "موفر الذاكرة" الذي يأتي في "غوغل كروم" على الحواسيب العاملة بنظام و"يندوز" و"iOS"، إلا أن هذه الميزة غير موجودة في تطبيق الهاتف المحمول.
ولتفعيل الميزة، يجب الذهاب إلى "كروم" والنقر على النقاط الثلاث أعلى اليمين، وعندما تنبثق نافذة جديدة يجب فتح الإعدادات فيها، بعد ذلك تحديد الأداء "Performane" من القائمة اليسرى، وتفعيل "موفر الذاكرة".