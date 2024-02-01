مفتاح سري في "كروم" يحل مشكلة بطء الكمبيوتر

يوجد إعداد مخفي في "غوغل كروم" يُطلق عليه اسم "موفر الذاكرة/Memory Saver"، وهو مصمم للأشخاص الذين يعملون عادةً مع فتح الكثير من علامات "التبويب"، ويُساعد في حل مشكلة بطء الكمبيوتر.

ويستخدم "كروم" قدرًا كبيرًا من الذاكرة المعروفة أيضًا باسم ذاكرة الوصول العشوائي "رام"، وبشكل عام، كلما زاد عدد علامات التبويب "Tabs" التي تُفتح مرة واحدة، زادت الذاكرة التي يستخدمها "كروم".