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علوم وتقنية

ميزة جديدة من غوغل كروم لتعزيز الخصوصية

ميزة جديدة من غوغل كروم لتعزيز الخصوصية
استخدام هاتف أندرويدالمصدر: vk.com
شادي عواد
شادي عواد
07 يوليو 2024، 1:33 م

تختبر شركة غوغل، ميزة مفيدة لملايين مستخدمي متصفح غوغل كروم، تمنع الوصول إلى الكاميرا والـ"GPS"، في محاولة للحد من المشكلات الأمنية التي تواجههم على فترات منتظمة.

وسيتمكن مستخدمو غوغل كروم على أندرويد قريبًا من التحكم في استخدام مواقع الويب لموقعهم والكاميرا الخاصة بهم.

وسيؤدي الإلغاء التلقائي لأذونات الوصول إلى موقع الجهاز والكاميرا من خلال غوغل كروم، إلى التأكد من أن المواقع العشوائية لن تتمكن من استخدام بياناتك دون إذنك.

فبعدما قامت غوغل بحماية مستخدمي كروم على الكمبيوتر، بقي مستخدمو أندرويد منفتحين على ثغرة أمنية واحدة على وجه الخصوص، وهي قدرة كروم على الوصول إلى موقع الجهاز والكاميرا وأحيانًا الميكروفونات.

ومع ذلك، سيتمكن مستخدمو كروم على أندرويد قريبًا من منع التطبيق من انتهاك خصوصيتهم دون موافقتهم، والتأكد من أن المواقع العشوائية لن تتمكن من استخدام بياناتهم دون إذنهم.

 

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منع انتهاك خصوصيتك

هناك مواقع ويب كثيرة تزورها بشكل عرضي، ولكن دون أن تعلم، وينتهي بك الأمر بإتاحة وصول هذه المواقع إلى الكاميرا وبيانات الموقع الموجودة على هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك، فبينما لم تكن غوغل حريصة في السابق بشأن خصوصيتك، أضافت الآن خيارًا مفيدًا للأشخاص الذين يميلون إلى نسيان إزالة مثل هذه الإجراءات.

وفتحت غوغل شعار حماية مستخدمي كروم على الكمبيوتر وهواتف أندرويد من مواقع الويب التي تحاول الوصول إلى موقع جهازك، وحتى الكاميرا.

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 وتختبر غوغل ميزة ستكون مفيدة للملايين، تعمل على منع هذه المواقع من انتهاك خصوصيتك دون موافقتك في الإصدار التجريبي المغلق من كروم، الذي من المتوقع أن ينطلق بالإصدار الرسمي في وقت ما من الشهر المقبل. 

ويتم حاليًا اختبار هذه الميزة مع بعض مستخدمي أندرويد كروم المختارين، الذين سيتم إطلاعهم على كيفية منع مواقع الويب من الوصول إلى كاميرا الهاتف وموقعه، إذا كانوا لا يريدون ذلك. 

وسيضمن الإلغاء التلقائي لهذه الأذونات عدم قدرة أي موقع عشوائي من البحث عن بياناتك واستخدامها لدفع الإعلانات المخصصة على المتصفح.

ومع ذلك، سيتعين على المستخدمين تفعيل هذه الميزة يدويًا من الإعدادات لتصبح فعالة حقًا.

غوغلمتصفحثغرة تقنيةأندرويد

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