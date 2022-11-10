أمازون تضيف مكتبات صور عالية الدقة لتطبيقها على أندرويد

أصدرت شركة "أمازون" الأمريكية تحديثا لتطبيقها "أمازون فوتوز" لتصميم الصور على أنظمة "أندرويد" يتيح الوصول إلى مكتبات ضخمة من الصور المجانية عالية الدقة.

وتضمن التحديث إعادة تصميم واجهة التطبيق، بما يحقق سهولة الانتقال ومشاركة الصور والمقاطع المصورة بين المستخدمين.

وسبق أن أطلقت "أمازون" تحديثا مشابها في 2021، يساعد مستخدميه على الوصول إلى الصور في نظام "آي أو إس"؛ وفقا لموقع "ذا فيرج".

ويمكن الآن أن يبحث المستخدمون في معرض الصور من واجهة المستخدم الأساسية، من خلال وضع خيارات البحث والتنقل بشكل قريب من وصول المستخدم.

ويمكن للمستخدم أن يسحب الشاشة إلى أعلى ضمن التطبيق، لفتح لوحة تحكم جديدة تتضمن ميزات جديدة ومطورة، فضلا عن خيارات لترشيح الصور باعتماد على المكان أو الزمان أو الأشياء الظاهرة فيها.

ويمكن ضغط أيقونة "أمازون" في الزاوية اليسرى العلوية في واجهة معرض الصور، للوصول إلى خيارات جديدة؛ مثل الحسابات ورفع الصور والطباعة.

أما أيقونة الطائرة الورقية في الجهة اليمنى، فتسمح للمستخدمين بإرسال الصور والمقاطع المصورة بشكل خاص إلى الأصدقاء والعائلة.

ويستطيع مشتركو "أمازون برايم" الوصول إلى مكتبات غير محدودة من الصور عالية الدقة، مع توفير إمكانية تخزين "5 غيغا بايت" من المقاطع المصورة، يمكن عرضها مباشرة وبسهولة على شاشات تلفازية كبيرة.

وأشارت "أمازون" إلى أنها تخطط لتحديث التطبيق تلقائيا عند المستخدمين الحاليين في المستقبل.

وفي حين أن ميزات التحديث الجديد موجودة سابقا على أنظمة "آي أو إس"، فإنها تعطي مستخدمي "أندرويد" القدرة على منافسة خدمات مشابهة؛ مثل "غوغل فوتوز" الذي يفتقر لخدمة تخزين مجانية مشابهة.

من جهة أخرى، أصدرت "غوغل" تحديثات مختلفة على تطبيقها حديثا، تضمنت تحديثات للمكتبات والمشاركة وإعادة تصميم لميزة الذكريات.

ويمكن أن تكون "أمازون" متأخرة في إصدار تحديثها مقارنة بشركة "غوغل" إلا أن تطبيقها يوفر ميزات جديدة جذابة للمستخدمين.

وتسعى "أمازون" لزيادة قاعدة مستخدميها على أنظمة التشغيل المختلفة، من خلال توفير خدمات متطابقة على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس".