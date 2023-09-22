Garmin  تطلق ساعتها الذكية بمزايا فائقة

زودت Garmin ساعات vivoactive 5 بتقنيات فائقة وعملية وبتصميم أنيق وهيكل متين وخفيف الوزن محمي بإطار مصنوع من الألومنيوم المؤكسد، فضلا عن أنها محمية من الماء وفق معيار 5ATM.

وتتميز الساعة بشاشة AMOLED دائرية بمقاس 1.2 بوصة، دقة عرضها (390/390) بيكسل، وتمت حماية الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

وتعمل بطارية هذه الساعة 11 يوما تقريبا بالشحنة الواحدة عند تفعيل وضعية ترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب مستشعرات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات ضغط الدم ومعدلات الأكسجة في الدم.

كما تساعد تطبيقات Garmin المستخدم على قياس معدلات نشاطه البدني اليومية، كما تساعده على ممارسة الرياضة.

وتمتاز الساعة بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتطبيقات لإجراء المكالمات الصوتية وفق .ixbit