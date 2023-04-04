ابتكار فحص حساس لمسببات الأمراض الفيروسية
طور باحثون في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا اختبارًا تشخيصيًا حساسًا لمسببات الأمراض الفيروسية مناسبًا للاستخدام في المناطق منخفضة الموارد.
يعتمد الاختبار على بروتينات CRISPR التي يمكنها الكشف عن المادة الوراثية الفيروسية، ولكنها تتضمن أيضًا بروتينات لوسيفيراز وهي بروتينات ذات إضاءة حيوية توجد بشكل طبيعي في اليراعات والمخلوقات الأخرى.
ويمكن تقييم النتائج باستخدام كاميرا رقمية بسيطة، ما يعني أن التكنولوجيا غير المكلفة قد تكون مناسبة للاستخدام في المناطق منخفضة الموارد.
ومع انتشار جائحة كورونا بمتحوراتها، حققت تقنيات التشخيص أيضًا قفزة إلى الأمام، من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب التي تم تطويرها للكشف عن الفيروسات.
ومع أن العديد من هذه الأساليب ذات قيمة، إلا أنها ليست مفيدة في كل ركن من أركان العالم، بحسب تقرير لموقع "medgadget".
فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تفتقر المناطق ذات الموارد المنخفضة و/ أو النائية إلى موظفي الرعاية الصحية المؤهلين أو موارد المختبرات لاستخدام هذه التقنيات بفعالية.
لمعالجة هذا الأمر، طور هؤلاء الباحثون مقايسة تشخيصية فيروسية بسيطة تجمع بين حساسية الاختبارات السريرية الأكثر تقدمًا وسهولة الاستخدام والنتائج السريعة.
وتستخدم التكنولوجيا نظام تحرير الجينات CRISPR/ Cas الذي يمكنه اكتشاف المواد الوراثية الفيروسية، مثل تلك الموجودة في فيروس Sars-CoV-2.
ومع ذلك، فإن الاستخدام التقليدي لـ CRISPR/ Cas يتطلب خطوات متعددة ومعدات متطورة، خاصة إذا كانت كمية المادة الوراثية في العينة منخفضة جدًا.
ولجعل النظام أكثر سهولة في الاستخدام، قام الباحثون بدمج "كريسبر-كاس" مع "لوسيفيراز"، وهو بروتين حيوي يحدث بشكل طبيعي.
وأطلق الباحثون على تقنيتهم LUNAS (مستشعر الحمض النووي المضيء)، ويمكن أن توفر التقنية نتيجة في أقل من 20 دقيقة بوساطة كاميرا هاتف ذكي.