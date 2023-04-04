ابتكار فحص حساس لمسببات الأمراض الفيروسية

طور باحثون في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا اختبارًا تشخيصيًا حساسًا لمسببات الأمراض الفيروسية مناسبًا للاستخدام في المناطق منخفضة الموارد.

يعتمد الاختبار على بروتينات CRISPR التي يمكنها الكشف عن المادة الوراثية الفيروسية، ولكنها تتضمن أيضًا بروتينات لوسيفيراز وهي بروتينات ذات إضاءة حيوية توجد بشكل طبيعي في اليراعات والمخلوقات الأخرى.

ويمكن تقييم النتائج باستخدام كاميرا رقمية بسيطة، ما يعني أن التكنولوجيا غير المكلفة قد تكون مناسبة للاستخدام في المناطق منخفضة الموارد.

ومع انتشار جائحة كورونا بمتحوراتها، حققت تقنيات التشخيص أيضًا قفزة إلى الأمام، من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب التي تم تطويرها للكشف عن الفيروسات.

ومع أن العديد من هذه الأساليب ذات قيمة، إلا أنها ليست مفيدة في كل ركن من أركان العالم، بحسب تقرير لموقع "medgadget".