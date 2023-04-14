أبل تلغي قرارها بشأن أزرار الصوت في "أيفون 15 برو"

قررت شركة أبل على ما يبدو العدول عن قرارها بشأن التصميم الجديد لأزرار التحكم في الصوت، في هواتف "أيفون 15 برو" و"برو ماكس" الجديدة، في اللحظات الأخيرة.

وبحسب معلومات جديدة نشرها حساب Unknownz21 التقني، فإن شركة أبل قررت بشكل مفاجئ إلغاء الأزرار اللمسية التي كانت التسريبات تتحدث عنها خلال الأيام الأخيرة.

ووصلت التسريبات حول هذه النقطة لدرجة تداول تصاميم شبه نهائية للهاتف وتظهر فيه تصاميم ملفات cad وقد بدت فيها الأزرار اللمسية للتحكم بالصوت وكذلك الزر اللمسي الجديد لزر كتم الصوت الشهير.

بدلاً من ذلك، ستحتوي طرازات "أيفون 15 برو" على تصميم من زرين لوحدة الصوت، والذي سيبدو مشابهًا للتصميم ثنائي الزر في طرز "أيفون 15 برو" السابقة.

وبحسب الموقع، في الوقت الذي تخطط فيه أبل للعودة إلى زرين بدلاً من زر الصوت الموحد المخطط له، سيكون هناك تغيير متوقع في مفتاح كتم الصوت لم يتم التعرف على طبيعته أو وظائفه.