"البلاستيك الذكي".. تقنية تمهد لإنتاج روبوتات أكثر مرونة وليونة‎‎

طور باحثون من جامعة تكساس في أوستن نوعاً من البلاستيك الذكي يشبه إلى حد كبير العديد من أشكال الحياة التي تتباين ما بين الصلابة والمرونة.

ولأول مرة، نجح العلماء باستخدام الضوء فقط والمحفز في تغيير خصائص البلاستيك مثل الصلابة والمرونة في جزيئات من نفس النوع.

وقاد هذا النجاح العلماء إلى إنشاء مادة جديدة أقوى 10 أضعاف من المطاط الطبيعي ويمكن أن تؤدي إلى صنع إلكترونيات وروبوتات أكثر مرونة.