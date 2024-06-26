"واتساب" يختبر ميزة جديدة للاتصال بالأرقام غير المحفوظة

يختبر تطبيق واتساب أداة اتصال جديدة داخل التطبيق لتسهيل إجراء المكالمات، ستسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات مباشرة من دون حفظ الأرقام في دفتر العناوين الخاص بهم على الهاتف.

ومنذ إنشائه، كان واتساب بمثابة منصة أساسية لإجراء مكالمات صوتية أو مرئية إلى جانب إرسال الرسائل إلى الأشخاص في جميع أنحاء العالم، مما يوفر طريقة مناسبة للمستخدمين للاتصال.

ومع ذلك، فإن إجراء مكالمات إلى جهات الاتصال غير المحفوظة كان أمرًا مزعجًا بعض الشيء، حيث يتعين على المستخدمين حفظ جهة الاتصال في دفتر العناوين الخاص بهم على الهاتف أو بدء محادثة لإجراء مكالمة.

ولحلّ هذه المشكلة، قد يقوم تطبيق واتساب لنظام أندرويد بتطوير أداة اتصال جديدة داخل التطبيق تسهل الإتصال بالأرقام غير المحفوظة على الهاتف.

ومن المتوقع أن تظهر الأداة الجديدة كزر إجراء عائم داخل التطبيق في علامة تبويب المكالمات على واتساب لنظام أندرويد.

إجراء مكالمات مباشرة

عند توفرها، ستجعل هذه الميزة مكالمات واتساب مريحة من خلال السماح للمستخدمين بإجراء مكالمات مباشرة من التطبيق، دون الحاجة إلى حفظ جهة الاتصال على الهاتف الذكي.

وعند الضغط على زر الأداة الجديدة، ستنبثق نافذة تشبه نافذة طلب الأرقام في الهاتف، يمكنك فيها طلب رقم شخص ما حتى لو كان غير محفوظًا على هاتفك، وتجاوز الحاجة إلى حفظ جهة الاتصال أولاً.

وهذه الميزة قد تم رصدها في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد "2.24.13.17".

وتعتبر هذه الميزة مفيدة لإجراء مكالمات سريعة إلى أرقام جديدة أو جهات اتصال مؤقتة، والتي لا ترغب في تخزينها في دليل الهاتف الخاص بك.

وبصرف النظر عن الاتصال، قد يتمكن المستخدمون من حفظ جهة الاتصال الجديدة من الأداة إلى دفتر عناوين الهاتف الذكي، إما كجهة اتصال جديدة أو إضافتها إلى جهة اتصال موجودة.

علاوة على ذلك، يقال أيضًا أن خيار المراسلة موجود لأولئك الذين أرادوا في البداية الاتصال بشخص ما ولكنهم غيروا رأيهم ويرغبون الآن في إرسال رسالة واتساب إليه.

ومن المتوقع أيضًا أن يوفر وظيفة التحقق مما إذا كان رقم معين موجودًا على واتساب.

ملصقات جديدة

قدم واتساب أيضًا ملصقات جديدة وأكثر ديناميكية. وهذه الملصقات توفر حركة أكثر مرونة بفضل إطار عمل مدعوم حديثًا.

ويتيح إطار العمل ذاك تطوير المزيد من الرسوم المتحركة الديناميكية المبنية على برامج تصميم الرسوم المتحركة مثل "أدوبي أفتر إيفيكت".