5 أدوات مجانية لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها

صورة تعبيريةالمصدر: magai.co
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 1:48 ص

خلال العام الماضي، حقق مجال توليد الصور بالذكاء الاصطناعي انتشارا واسعا وقفزة كبيرة في القدرات، إذ بات بإمكان هذه الأدوات إنتاج صور واقعية بضغطة زر، مع خطط مجانية تتيح للجميع إنشاء صور احترافية عبر مطالبة نصية بسيطة.

سواء كنت مصمما تبحث عن الإلهام، أو مسوّقا يحتاج إلى صور مميزة، أو مجرد مستخدم يرغب في التجربة، هناك مجموعة من الأدوات المجانية البارزة بحسب تقرير للبوابة التقنية، من بينها:

Adobe Firefly 

أداة  Adobe Firefly تمنح 10 أرصدة مجانية شهريًا، يتيح كل رصيد توليد 4 صور بجودة احترافية.

وتتكامل بسلاسة مع فوتوشوب وIllustrator، ما يجعلها مثالية لمستخدمي أدوات أدوبي.

Leonardo.AI 

توفر 150 نقطة مجانية يوميًا تكفي لإنتاج عدة  صور واقعية بدقة عالية، ومتاحة على الويب وتطبيقات الهواتف.

Freepik AI Generator

أطلقت Freepik أداة AI Image Generator مع 10 نقاط مجانية يوميًا، تولد كل منها عدة صور بسرعة.

Imagen by Gemini

تتيح الخطة المجانية عددًا محدودًا من الطلبات، وتمتاز بمحاكاة التصوير الفوتوغرافي الاحترافي.

Canva AI

تعد كانفا (Canva) من أشهر منصات التصميم وأكثرها استخدامًا، إذ توفر أدوات سهلة لإنتاج تصاميم متنوعة بسرعة. 

مع إضافة مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي، أصبح بالإمكان إنشاء صور عبر مطالبة نصية بسيطة واستخدامها مباشرة في المشاريع، وتتيح النسخة المجانية توليد صور غير محدودة، لكن بجودة أقل من النسخة المدفوعة.

