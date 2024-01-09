"ميتا" تفرض قيودًا على محتوى المراهقين

قالت شركة "ميتا" إنها ستحجب المزيد من المحتوى الذي يمكن أن يشاهده المراهقون على "فيسبوك" و"إنستغرام"، وذلك بعد ضغوط على الشركة من جهات رقابية في مختلف أنحاء العالم للحد من المحتوى المحتمل أن يكون ضارًا.

وقالت الشركة في منشور إنها ستفرض على المراهقين أشد قيود ضبط المحتوى في هذه التطبيقات، وستقيّد أيضًا مصطلحات البحث الإضافية على تطبيق "إنستغرام" للصور.

وأضافت أن هذه الخطوة ستصعّب على المراهقين الوصول إلى المحتوى الحساس كالانتحار، وإيذاء النفس، واضطرابات الأكل، عند استخدامهم خصائص على إنستغرام، منها: "البحث" و"الاستكشاف".