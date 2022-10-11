أبل تطرح تحديث "iOS 16.0.3" لإصلاح عيوب سلسلة آيفون 14

طرحت شركة "أبل" الأمريكية، تحديث "iOS 16.0.3" الجديد، لإصلاح عيوب وأخطاء أجهزة آيفون الجديدة.

ويتوفر "iOS 16.0.3" حاليا للتنزيل بحجم نحو 1 غيغابايت، ومن المقرر أن يعالج التحديث بعض الأخطاء التي قد يواجهها مستخدمو سلسلة "iPhone 14"، بالإضافة إلى إصلاح الخطأ في تطبيق "Mail".

وكانت قد تمت معالجة مشكلة واحدة تتعلق بتأخير الإشعارات أو عدم وصولها على الإطلاق في هواتف "14 Pro"، و"14 Pro Max".

وواجهت بعض طرز "iPhone 14" أيضًا، وجود مستوى صوت منخفض في الميكروفون عند إجراء مكالمات هاتفية من خلال تقنية "CarPlay"، وهي عبارة عن نظام تشغيل خاص بالسيارات يساعد على إيجاد الطريق الصحيح وتبادل المكالمات وإرسال الرسائل والاستماع للموسيقى مباشرة من لوحة التحكم الخاصة بالسيارة.

فضلًا عن حل مشكلة تعطل تطبيق "Mail" عند بدء التشغيل بعد أن تلقى المستخدمين بريدًا إلكترونيًا غير صالحًا.

ويأتي التحديث بسعة 1.21 غيغابايت من السعة التخزينية، ولتنزيله، يمكن التوجه إلى الإعدادات ثم اختيار عام ثم تحديث البرنامج للتحقق من أحدث "OTA".

وكانت شركة "أبل" الأمريكية أصدرت تحديث "iOS 16.0.3"، لإصلاح مجموعة من الأخطاء الخاصة بالتحديث السابق "iOS 16.0.2" الذي تم إصداره الشهر الماضي في أعقاب إطلاق سلسلة "iPhone 14".

وأشارت التقارير إلى أن أبل ستعالج العديد من أخطاء "iOS 16"، بما في ذلك مشكلة انخفاض مستوى الصوت أثناء المكالمات الهاتفية عند استخدام تقنية "CarPlay" مع هواتف "iPhone 14 Pro" مع مشكلة الوميض عند ضبط السطوع على مستوى منخفض في بعض طرازات آيفون، وبعض الأخطاء التي تظهر عند محاولة تعديل مقاطع الفيديو مع ميزة الوضع السينمائي "cinematic mode" في برامج تحرير الفيديو مثل Final" Cut Pro"، و "iMovie".