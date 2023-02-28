هونور تطلق هاتفها Honor Magic Vs القابل للطي عالميا

كشفت شركة هونور الصينية عن نهج جديد في مجال التكنولوجيا يرتكز على الإنسان في المقام الأول، تحت شعار "تكنولوجيا تُلهم"، وذلك خلال المؤتمر العالمي للجوال 2023.

ونوهت هونور إلى أنها بدأت في توفير هواتف سلسلة HONOR Magic5 Series، وهاتف HONOR Magic Vs، عالميا، والأخير أول هاتف قابل للطي من الشركة.

وقال جورج زاو – الرئيس التنفيذي للشركة إن "هونور تتبنى نهجا يتمركز حول الإنسان لابتكار مُنتجاتها، وبذلك فإنها تقدم حلولا تقنية سهلة من مُنطلق الالتزام بتلبية الاحتياجات الحقيقية للجمهور".

وأضاف: "إن كلاً من هاتف HONOR Magic Vs وهو أول هاتف رائد قابل للطي سيتم إطلاقه للأسواق العالمية، وهاتف HONOR Magic5 Pro وهو أحدث هاتف رائد شامل نطلقه من أجل تحسين الحياة اليومية لجميع الأشخاص".

وأكد أن "الهاتفين يدفعان بمعايير الصناعة إلى الأمام فيما يخص تجارب المُستخدم، حيث يأتي ذلك متماشيا مع رؤيتنا لتوفير حياة أكثر ذكاء للجميع".

وحسب هونور، يأتي هاتف HONOR Magic5 Pro الرائد والشامل مع طفرات مميزة في التصميم وشاشة العرض والتصوير الفوتوغرافي والأداء، مُتخطيا بذلك عِدة معايير للصناعة، من أجل تقديم أفضل تجربة مُستخدم في السوق.

ومن خلال الالتزام بتصميم "Eye of Muse" الأيقوني، يطور HONOR Magic5 Pro المفهوم، ويعيد تصميمه وتقديمه من خلال نظام الكاميرا الثُلاثي "Star Wheel".