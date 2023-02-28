هونور تطلق هاتفها Honor Magic Vs القابل للطي عالميا
كشفت شركة هونور الصينية عن نهج جديد في مجال التكنولوجيا يرتكز على الإنسان في المقام الأول، تحت شعار "تكنولوجيا تُلهم"، وذلك خلال المؤتمر العالمي للجوال 2023.
ونوهت هونور إلى أنها بدأت في توفير هواتف سلسلة HONOR Magic5 Series، وهاتف HONOR Magic Vs، عالميا، والأخير أول هاتف قابل للطي من الشركة.
وقال جورج زاو – الرئيس التنفيذي للشركة إن "هونور تتبنى نهجا يتمركز حول الإنسان لابتكار مُنتجاتها، وبذلك فإنها تقدم حلولا تقنية سهلة من مُنطلق الالتزام بتلبية الاحتياجات الحقيقية للجمهور".
وأضاف: "إن كلاً من هاتف HONOR Magic Vs وهو أول هاتف رائد قابل للطي سيتم إطلاقه للأسواق العالمية، وهاتف HONOR Magic5 Pro وهو أحدث هاتف رائد شامل نطلقه من أجل تحسين الحياة اليومية لجميع الأشخاص".
وأكد أن "الهاتفين يدفعان بمعايير الصناعة إلى الأمام فيما يخص تجارب المُستخدم، حيث يأتي ذلك متماشيا مع رؤيتنا لتوفير حياة أكثر ذكاء للجميع".
وحسب هونور، يأتي هاتف HONOR Magic5 Pro الرائد والشامل مع طفرات مميزة في التصميم وشاشة العرض والتصوير الفوتوغرافي والأداء، مُتخطيا بذلك عِدة معايير للصناعة، من أجل تقديم أفضل تجربة مُستخدم في السوق.
ومن خلال الالتزام بتصميم "Eye of Muse" الأيقوني، يطور HONOR Magic5 Pro المفهوم، ويعيد تصميمه وتقديمه من خلال نظام الكاميرا الثُلاثي "Star Wheel".
ويأتي هاتف HONOR Magic5 Pro بتصميم مُزدوج الانحناء بشكل مُتماثل مع حواف نحيفة للغاية على الجانبين وتصميم Star Wheel للكاميرا الثُلاثية الموضوعة في منتصف الغطاء الخلفي للهاتف
ويمزج ذلك بين الانحناءات الرائعة لتضاريس الطبيعة والمعمار الحديث عند تصميم الهاتف، موثقاً بذلك فكرة المزج بين الفن والتكنولوجيا.
ويُعد هاتف HONOR Magic Vs نحيفا وخفيفا بشكل استثنائي، حيث يبلغ سُمكه 12.9 مللي عند الطي، بينما يزن الهاتف 267 جراما، على الرغم من عامل النحافة.
ورغم نحافته تلك، يأتي الهاتف القابل للطي مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي أكبر سعة بطارية بين جميع الهواتف الذكية القابلة للطي مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واط.
وإحدى أهم المزايا التي جعلته هاتفا فريدا هو "المفصلات فائقة الخفة دون تروس" وهي تقنية ثورية لم يسبق لأي هاتف أن جاء بها من قبل، بحسب هونور.
وصُنعت المفصلات تلك بحرفية عالية من خلال تقنية الصب أحادي القطعة، حيث تم تقليل عدد مكونات الهيكل الداعم من 92 – وهو العدد الذي كان مُعتمدا في الجيل السابق – إلى 4 فقط.
وكونه يتميز بمتانة مُذهلة، فإن المفصلة يُمكنها أن تتحمل ما يصل إلى 400 ألف طية - تبعا للاختبارات التي أُجريت من قِبل TÜV Rheinland – وهو يساوي أكثر من 10 سنوات من الاستخدام مع 100 طيّة في اليوم الواحد.
ويضع ذلك بدوره معايير جديدة في مجال تصاميم الهواتف الذكية القابلة للطي، وفقا لرؤية هونور.
وسيُباع الإصدار العالمي من الهاتف باللونين الأزرق والأسود، وذلك بسعر يقارب 1700 دولار أمريكي للنسخة فئة 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت.