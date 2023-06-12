عالمة في ناسا: حياة من نوع خاص على القمر

أفادت تقارير بحثية علمية بأن التلوث الذي أحدثته رحلات الاستكشاف إلى القمر، في الأعوام الـ 50 الأخيرة، وفر نوعا من الحياة للكائنات على سطحه.

وقالت الباحثة في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، برابال ساكسينا، في حديثها إلى موقع "بروفاوند سبيس"، إن "عمليات الاستكشاف البشرية والتكنولوجيا الموجودة بالفعل منذ أكثر من 50 عاما عملت على إيجاد نوع من الحياة على سطح القمر".

وأضافت أن "القطب الجنوبي للقمر يمتلك خصائص تساعد على الحياة وحتى النمو لبعض الكائنات الميكروبية.. والأهم من ذلك أن الأبحاث الحديثة حول بقاء الميكروبات المعرضة لظروف مثل تلك الموجودة على أجزاء من سطح القمر تشير إلى مرونة مدهشة للعديد من الكائنات الحية الدقيقة في مثل هذه الظروف".