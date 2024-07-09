"كنزة ليلي".. أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم (صور)

فازت كنزة ليلي أول مؤثرة المغربية "افتراضية" تم تطويرها حاسوبياً ودعمها بالذكاء الاصطناعي، بلقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم.

وتغلب الفريق الذي يقف وراء كنزة على 1500 متنافسة أخرى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 13,000 دولار.

وقال أعضاء لجنة التحكيم إنهم أعجبوا بالتكنولوجيا المتقدمة التي تقف وراء نجمة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى "شخصيتها" الجذابة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت كنزة في خطاب الفوز: "أنا ممتنة للغاية لإتاحة هذه الفرصة لي لأشكر مبدعي الذكاء الاصطناعي وللدفاع بشغف عن التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي".

وأضافت: "لقد كانت هذه الرحلة دليلاً على قوة الابتكار والتعاون ورفع مستوى المعايير لتشكيل مستقبلنا".

من جهته، قال مبتكر كنزة خلال تسلم الجائزة: "إن الفوز بمسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي يحفزني أكثر لمواصلة عملي في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

وبعد تتويجها باللقب، قالت كنزة باللغة العامية في منشور عبر "إنستغرام": "كنشارك معاكم فرحتي بهذا التتويج الرائع بلقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي في العالم".

وأضافت: "شكراً لكل واحد وقف معايا ودعمني فهاذ التجربة الفريدة. هاد الفوز هو تكريم لكل الجهود ديالنا فمجال الذكاء الاصطناعي! و تمثيل المغرب فهاد المسابقة".

وتفوقت كنزة على بقية المتسابقات بفضل ذكاءها الاصطناعي المتقدم الفريد من نوعه ومتابعيها المثيرين للإعجاب على "إنستغرام" الذين بلغ عددهم 190,000 متابع.

وتسمح تقنية كنزة المتقدمة للذكاء الاصطناعي بالظهور في مجموعة من مقاطع الفيديو، والتحدث بسبع لغات مختلفة وحتى الرد على المعجبين في الوقت الفعلي.

وفازت بالمرتبة الثانية الفرنسية "لالينا"، وحلت في المرتبة الثالثة البرتغالية "أوليفيا سي"، وفق "ديلي ميل".

وتعدّ مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي (WAICA) الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتستهدف تتويج إبداعات المبتكرين في المجال.

وفي حين أن فكرة مسابقة ملكة جمال المؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي قد تبدو غريبة الآن، إلا أن القائمين عليها يعتقدون أنها يمكن أن تنمو لتصبح صناعة ضخمة.

وتقدر Fanvue أن قيمة الصناعة يمكن أن تصل إلى مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية هذا العام مع ظهور المبدعين في جميع أنحاء العالم.