"غوغل" تطلق ساعتها الذكية الجديدة "Pixel Watch"

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية، يوم الخميس، النقاب عن ساعتها الذكية الجديدة "Pixel Watch"، خلال حدث الإطلاق السنوي الخاص بالشركة، والمعروف باسم "Made By Google"، وذلك جنباً إلى جنب مع إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة "Pixel 7".

وتأتي ساعة "غوغل" الجديدة بمقاس واحد، وهو 41 ملم، مع قبة زجاجية محصنة بطبقة حماية متطورة من نوع "Gorilla Glass 5" المقاومة للخدش.

أما شاشة الساعة فهي من نوع "AMOLED"، بتشبع 320 بكسل في البوصة مع معدل سطوع يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع.

وتحتوي الساعة الذكية الجديدة على بطارية تبلغ قوتها 294 أمبير، وتقول الشركة إنها توفر مدة عمل تصل إلى 24 ساعة بشحنة كاملة، على أن يُعاد شحنها لتصل إلى 50% بعد 30 دقيقة فقط على لوحة الشحن المغناطيسية الخاصة بها.

ويتم تشغيل الساعة بواسطة معالج "Exynos 9110" المطور من قبل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، مقترنا بمعالج آخر مساعد من نوع "Cortex M33".

وتحتوي الساعة على 32 غيغابايت من سعة الذاكرة الداخلية، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 2 غيغابايت.

وتعمل الساعة الذكية الجديدة على نظام تشغيل "Wear OS 3.5" الذي يتضمن "مساعد غوغل" (Google Assistant).

وتدعم الساعة العديد من مزايا ساعة "Fitbit" الذكية، المملوكة أيضاً لشركة "غوغل"، بما في ذلك تتبع مراحل النوم ومعدل ضربات القلب وقياس العلامات الحيوية، بالإضافة إلى مخطط كهربي للقلب مدمج بالساعة.

وقالت الشركة إن المستخدمين سيحصلون على إصدار تجريبي مجاني من خدمة "Fitbit Premium" لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى 3 أشهر من خدمة "Youtube Music Premium" لتخزين العديد من الأغاني والألحان على الساعة الذكية.

كما توفر الساعة خيارات عديدة للاتصال، بما في ذلك اتصال "بلوتوث v5.0" و"Wi-Fi" و"LTE" و"NFC".

وتتوافق الساعة أيضا مع تطبيق "Find My Device".

ووعدت الشركة مستخدميها بالحصول على مقاومة لضغط المياه حتى 50 مترا بفضل التصميم المقاوم للماء الذي يحمل تصنيف "5ATM".

وتأتي الساعة بإصدارين مختلفين؛ أحدهما "واي فاي/بلوتوث"، والآخر "LTE" (أي أنها تدعم شريحة اتصال "نانو" بداخلها).

وتتوفر الساعة، التي تأتي بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، في خيارات ألوان "Champagne Gold" و"Polished Silver" و"Matte Black".

وقالت الشركة إن الساعة الذكية الجديدة متاحة بدءاً من يوم الخميس للطلب المسبق، على أن يبدأ طرحها رسمياً للبيع في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويبلغ سعر طراز "واي فاي / بلوتوث" 350 دولارا، بينما يبلغ سعر طراز "LTE" أربعمائة دولار.