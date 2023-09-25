"أمازون" تكشف عن ميزات نظاراتها الذكية

كشفت Amazon عن نماذج جديدة للنظارات الذكية Echo Frames، التي تتميز بتصاميم أنيقة ومواصفات فاخرة.

وأعلنت أمازون أنها ىستطرح من النظارات الجديدة 7 نماذج مختلفة سعرها نحو 269 يورو.

ووفق Amazon التي تعاونت مع شركة Carrera الإيطالية في تصميم نظاراتها الجديدة، فان هذه النظارات أتت بتصاميم أكثر جاذبية مقارنة بنظارات Echo Frames السابقة، وحصلت على بعض التعديلات التقنية التي تجعلها أكثر عملية.

وتمتاز نظارات Echo Frames الجديدة بوجود ميكروفون مدمج ومكبرات صوت موجهة نحو الأذنين، مما يسمح باستخدامها لإجراء المكالمات الصوتية عوضا عن السماعات، كما يمكن التحكم بها عبر مساعد Alexa الصوتي، ويمكن استعمالها للاستماع للموسيقى، والأهم من ذلك هو أن تصميمها يسمح بتركيب عدسات متنوعة عليها لاستخدامها كنظارات طبية أو نظارات شمسية.

واصبحت بطارية النظارات تعمل لمدة أطول بالشحنة الواحدة مقارنة بنظارات Echo Frame السابقة، إذ أصبحت البطارية تكفي لست ساعات من الاستخدام المتواصل، كما أصبحت النظارات تدعم إمكانية الاقتران بعدة أجهزة ذكية في نفس الوقت، ومساعد Alexa الموجود فيها حصل على ميزات تساعد المستخدم في العثور على نظاراته في حال فقدانها في مكان ما.