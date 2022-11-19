الأول في العالم.. كرسي متحرك يترجم أفكار المعاقين إلى حركة

ابتكر باحثون في جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، كرسيًا متحركًا هو الأول من نوعه في العالم، الذي يمكن المعاقين من تشغيله عبر ترجمة أفكارهم وتحويلها إلى حركة.

وعندما يتعرض الأشخاص لإصابات خطيرة تنتهي بالشلل، يفقد الدماغ مسارات لإيصال الأوامر إلى الجسم وخلق الحركة، لكن العقل يظل نشطًا.

ومن هنا تكمن فكرة الجهاز الذي يستخدم واجهة إلكترونية مثبتة في مقدمته، قادرة عل التقاط وتسهيل الحركة، كما لو كان الدماغ يتحدث إلى الجسد بدلًا من الكمبيوتر.

وبعد تسجيل الواجهة لنشاط الدماغ، تقوم خوارزمية التعلم الآلي بترجمتها إلى أوامر تقود الكرسي المتحرك.

وتمت تجربة الكرسي المتحرك من قبل 3 مصابين بالشلل الرباعي وعدم القدرة على تحريك أذرعهم وأرجلهم بسبب إصابات العمود الفقري.

وارتدى المشاركون غطاء رأس مغطى بأقطاب كهربائية تسجل النشاط الكهربائي للدماغ، يُعرف باسم مخطط كهربية الدماغ (EEG) بينما يقوم جهاز تضخيم بإرسال تلك الإشارات الكهربائية إلى جهاز كمبيوتر يفسر نوايا كل مشارك ويترجمها إلى حركة.