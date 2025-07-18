متصفحات ذكية تنافس غوغل وأبل.. تعرف عليها

تعمل العديد من الشركات على تطوير متصفحات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، للحد من هيمنة غوغل كروم وسفاري على السوق.

يهيمن غوغل كروم وسفاري من أبل حاليًا على سوق متصفحات الويب، حيث يمتلك كروم حصة كبيرة بفضل ابتكارات عملاق التكنولوجيا المستمرة، لا سيما في دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظائف البحث.

ومع ذلك، سيجد المستخدمون الباحثون عن بدائل مجموعة متنوعة من المتصفحات التي تهدف إلى منافسة عمالقة الصناعة هذه.

وللمساعدة في اجتياز المنافسة الشرسة في هذا المجال، جمعنا لمحة عامة عن بعض أفضل المتصفحات البديلة المتاحة حاليًا.

ويشمل ذلك المتصفحات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي، والمتصفحات مفتوحة المصدر التي تعزز التخصيص والخصوصية.

متصفح Comet

يعمل هذا المتصفح كمحرك بحث قائم على روبوت محادثة، ويمكنه تنفيذ مهام، مثل تلخيص رسائل البريد الإلكتروني، وتصفح صفحات الويب، وتنفيذ مهام مثل إرسال دعوات.

متصفح Dia

يعتمد هذا المتصفح على الذكاء الاصطناعي، وهو متوفر حاليًا كإصدار تجريبي فقط، ومصمم لمساعدة المستخدمين على تصفح الويب بسهولة أكبر.

ويستطيع هذا المتصفح الاطلاع على جميع المواقع التي زارها المستخدم، وجميع المواقع التي سجل دخوله إليها، ما يمكنه من مساعدتك في العثور على المعلومات وتنفيذ المهام.

وعلى سبيل المثال، يمكن لـDia توفير معلومات حول الصفحة التي زارها المستخدم حاليًا، والإجابة عن أسئلة حول منتج، وتلخيص الملفات التي يتم تحميلها.

متصفح Neon

يعد متصفح أوبرا نيون إضافة جديدة إلى عالم متصفحات الذكاء الاصطناعي، إذ يتميز بوعي سياقي، ويمكنه القيام بأشياء مثل البحث، والتسوق، وكتابة مقتطفات من التعليمات البرمجية.

والجدير بالذكر أنه يمكنه حتى تنفيذ المهام حتى أثناء عدم اتصال المستخدم بالإنترنت.

متصفح OpenAI

يعمل متصفح OpenAI داخل ChatGPT، ما يسمح للمستخدمين بتصفح مواقع الويب داخل روبوت الدردشة، بدلاً من توجيههم إلى روابط خارجية.

متصفح Brave

يعد من أشهر متصفحات الخصوصية، ويشتهر بقدراته المدمجة على حظر الإعلانات وأدوات التتبع. كما يتميز بنهج تصفح تحفيزي، حيث يكافئ المستخدمين بعملة رقمية خاصة به.

فعندما يختار المستخدمون الاشتراك لعرض الإعلانات ودعم مواقعهم المفضلة، يحصلون على حصة من عائدات الإعلانات.

متصفح Vivaldi

هو متصفح قائم على كروميوم، ومن أبرز مزاياه واجهة المستخدم القابلة للتخصيص، التي تتيح للمستخدمين تغيير المظهر، وتفعيل الميزات أو تعطيلها.

ومن مزاياه الفريدة نافذة متصفح يتغير لونها ليناسب لون الموقع الإلكتروني، تشمل الميزات الرئيسية الأخرى: حظر الإعلانات، وإدارة كلمات المرور، وعدم تتبع بيانات المستخدم، وأدوات الإنتاجية مثل التقويم والملاحظات.