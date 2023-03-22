اتهام ميتا بالتقاعس عن حماية الأطفال على فيسبوك وإنستغرام

يواجه مارك زوكربيرغ وغيره من مسؤولي شركة "ميتا" التنفيذيين ومديريها دعوى قضائية جديدة تتهمهم بالتقاعس عن القيام بما يكفي للتصدي لتجارة الجنس واستغلال الأطفال جنسيا على فيسبوك وإنستغرام.

أقام الدعوى العديد من صناديق التقاعد والاستثمار التي تملك أسهما في "ميتا"، واتهمت فيها قيادة عملاق التواصل الاجتماعي ومجلس إدارته بعدم حماية مصالح الشركة والمساهمين من خلال غض الطرف عن "الأدلة المنهجية" على ذلك النشاط الإجرامي.

وقالت الدعوى إنه في ظل فشل مجلس الإدارة في شرح الطريقة التي يحاول بها اجتثاث المشكلة، فإن "الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن مجلس الإدارة قرر بوعي السماح لمنصات ميتا بالترويج لتجارة الجنس والاتجار بالبشر وتسهيلهما".

ورفضت ميتا أساس الدعوى المرفوعة أمام محكمة بولاية ديلاوير.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء: "نحظر الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسيا بعبارات واضحة لا لبس فيها".

وأضافت: "المزاعم الواردة في هذه الدعوى القضائية تسيء وصف جهودنا لمكافحة هذا النوع من النشاط. هدفنا هو منع الأشخاص الذين يسعون لاستغلال الآخرين من استخدام منصتنا".