أبرز 5 مخاطر "مثيرة" للسيارات ذاتية القيادة
على الرغم من أنه لا يمكن شراء سيارة ذاتية القيادة بالكامل حتى الآن، إلا أن الشركات المصنعة للسيارات تواصل زيادة مستويات الأتمتة المتوافرة في السيارات التي تبيعها.
وبينما يعد التحكم في السرعة أمرًا شائعًا، تحتوي بعض السيارات على أنظمة متقدمة لمساعدة السائق، والتي تؤدي مهام مثل مساعدة السائقين على البقاء في مسارهم، والتعرف على إشارات المرور، وضبط سرعة السيارة عند الحاجة.
وبينما تبدو العديد من وظائف القيادة الآلية وكأنها ميزات أمان، لكن هناك العديد من المخاطر الناجمة عن استخدام المركبات ذاتية القيادة، سواء على الطرق أو خارجها.
لذلك يجب أن تفهم المخاطر قبل شراء أو استئجار إحدى هذه السيارات.
أهم 5 مخاطر
ستغير السيارات ذاتية القيادة كيفية تعليم السائقين وتقليل التفاعل البشري أثناء القيادة.
وهذا يشكل العديد من المخاطر لأن السائقين قد لا يطورون أو يحتفظون بمهارات القيادة اللازمة للتعامل مع التغيرات الكبيرة في ظروف الطريق.
وإذا تعطل نظام القيادة الذاتية، ستنقطع السبل ببعض السائقين لأنهم لا يستطيعون تشغيل السيارة بأمان، في المقابل يعد تقليل المشاركة البشرية أثناء القيادة طريقة فعالة لمنع وقوع الحوادث.
ومع ذلك، فإن الطقس القاسي، والاختناقات المرورية، والحطام على الطرق، وعوامل أخرى، يمكن أن تمنع السيارات ذاتية القيادة من العمل بشكل صحيح.
وهذه مجرد أمثلة قليلة من المخاطر. لذلك، إن التعرف على أهم 5 مخاطر لاستخدام السيارات ذاتية القيادة سيساعدك على فهم مخاطر هذا النوع من السيارات.
حوادث المركبات
يجب أن توفر الأنظمة الآلية تحذيرًا كافيًا حول تغييرات حدود السرعة وإشارات التوقف والتغييرات الأخرى في ظروف الطريق.
ومع ذلك، إذا تعطلت الأنظمة الآلية، فقد لا تتعرف على إشارات الطريق أو تنبهك إذا كنت تنحرف عن مسارك. يمكن أن يؤدي الاعتماد على هذه الأنظمة إلى وقوع حادث إذا لم تلحظ وجود مشكلة إلا بعد فوات الأوان.
حوادث المشاة
تعد برمجة نظام الكمبيوتر للتعرف على علامة حد السرعة وضبط سرعة السيارة أمرًا بسيطًا.
لكن برمجة مركبة للتعرف على الأشخاص على الطريق أو بالقرب منها، وتوقع أفعالهم اللاحقة، واتخاذ التدابير المناسبة لتجنب الاصطدام بهم، هي أكثر تعقيدًا بكثير.
ولا تستطيع أنظمة القيادة الآلية الحالية توقع ما سيفعله المشاة. لذلك، لا يمكن للسائقين الاعتماد على هذه الأنظمة لاتخاذ خطوات لتجنب الاصطدام بالمشاة.
خطر الحرائق
تشكل بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في المركبات ذاتية القيادة خطرًا إذا ارتفعت درجة حرارتها، كما قد تنفجر بطاريات الليثيوم أيون إذا اشتعلت فيها النيران، ويمكن أن ينتشر الحريق إلى أنظمة المركبات الأخرى.
مع العلم أنه لا يمكنك إطفاء حريق بطارية ليثيوم أيون بالماء أو طفاية حريق، مما يجعل احتواء هذه الحرائق أمرًا صعبًا.
احتمال القرصنة
تعتمد السيارات ذاتية القيادة على أنظمة الكمبيوتر لتعمل. ويستطيع المتسللون تجاوز جدران الحماية، والوصول إلى هذه الأنظمة، وتجاوز عناصر التحكم لديك، وإعادة توجيه سيارتك.
كما يمكن للمجرمين استخدام السيارات ذاتية القيادة للتسبب في حوادث واختناقات مرورية، أو للوصول إلى أجهزتك وبياناتك، مما يزيد من خطر سرقة الهوية.
المخاطر الصحية
تطلق أنظمة متعددة في السيارات ذاتية القيادة، بما في ذلك أنظمة الملاحة والتتبع عبر نظام تحديد المواقع العالمي والبلوتوث، وأنظمة الراديو، الكثير من الإشعاع.
ويمكن أن يؤدي التعرض على المدى القصير لجرعات صغيرة من الإشعاع إلى الصداع والأرق، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وارتفاع ضغط الدم.
أما التعرض للإشعاع على المدى الطويل، أو لكميات كبيرة من الإشعاع، يمكن أن يسبب مشاكل صحية أكثر خطورة.