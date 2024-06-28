أبرز 5 مخاطر "مثيرة" للسيارات ذاتية القيادة

على الرغم من أنه لا يمكن شراء سيارة ذاتية القيادة بالكامل حتى الآن، إلا أن الشركات المصنعة للسيارات تواصل زيادة مستويات الأتمتة المتوافرة في السيارات التي تبيعها.

وبينما يعد التحكم في السرعة أمرًا شائعًا، تحتوي بعض السيارات على أنظمة متقدمة لمساعدة السائق، والتي تؤدي مهام مثل مساعدة السائقين على البقاء في مسارهم، والتعرف على إشارات المرور، وضبط سرعة السيارة عند الحاجة.

وبينما تبدو العديد من وظائف القيادة الآلية وكأنها ميزات أمان، لكن هناك العديد من المخاطر الناجمة عن استخدام المركبات ذاتية القيادة، سواء على الطرق أو خارجها.

لذلك يجب أن تفهم المخاطر قبل شراء أو استئجار إحدى هذه السيارات.