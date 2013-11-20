الانترنت قد يضيف 300 مليار دولار إلى اقتصاد إفريقيا بحلول 2025

أظهرت دراسة جديدة لشركة الاستشارات الدولية "ماكنزي أند كومباني" الاربعاء، أن الافارقة الذين يقضون وقتاً على الانترنت قد يضيفون 300 مليار دولار إلى اقتصاد القارة بحلول 2025.

ووفقاً لتقديرات "ماكنزي" فإن 16 % فقط من سكان افريقيا البالغ عددهم مليار نسمة يستخدمون الانترنت.

وتقدر ماكنزي أن القطاع قد ينمو بما يجعله يشكل 5 إلى 6 % على الاقل من الناتج المحلي الاجمالي، لكن إذا سار بنفس معدلات مستخدمي الهواتف المحمولة في افريقيا فإنه قد يضيف 10 % أو 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الاجمالي الافريقي بحلول 2025.

وجاءت السنغال وكينيا في المقدمة من حيث مساهمة الانترنت في الاقتصاد وبلغت 3.3 و2.9 % على الترتيب، وهي مستويات تضارع فرنسا وألمانيا. لكن "ماكنزي" قالت أن جنوب إفريقيا والمغرب قد يبرزان ككقائدين رقميين للقارة.