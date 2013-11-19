تطبيق يساعد الآباء على متابعة أداء أبنائهم في المدرسة

تطبيق جديد يساعد الآباء على متابعة أداء أبنائهم في المدرسة، وإجراء مقارنة مع أقرانهم الذين ينتمون إلى خلفيات اجتماعية مشابهة، والحصول على النتائج بهدف تلافي أي تقصير يمكن أن يحصل.

فلن يضطر الآباء في المستقبل إلى زيارة مدارس أبنائهم للاطمئنان على تحصيلهم العلمي ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في الاختبارات، إذ بدأت الحكومة البريطانية باختبار تطبيق جديد على الهواتف المحمولة يؤدي هذا الغرض، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية .

وما يميز هذا التطبيق أنه يستند إلى بيانات مخزنة مسبقاً لطلاب من مختلف الشرائح الاجتماعية، استناداً على الوضع المادي لأسرهم، وهذا يساعد على التقييم الدقيق لمستوى الطلاب، بعد الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يمرون بها.

وتهدف الحكومة من هذا التطبيق إلى رفع مستوى التعليم في البلاد، وتمكين الأهل من متابعة أبنائهم بشكل مستمر، وتقديم المساعدة والنصح لهم والتواصل المباشر مع المدرسة عند الضرورة.

وما يزال التطبيق الجديد قيد التطوير والتجربة، وتم الاستعانة بشركات التكنولوجيا لتصميمه ليكون جاهزاً للاستخدام قريباً، ووضعت خطة تجريبية بمشاركة 100 من المتطوعين من الآباء قبل تعميم التجربة التي يأمل المسؤولون أن تلقى النجاح المطلوب