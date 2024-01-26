الويب المظلم.. كيف يعمل؟ وما خطورته؟

يتصفح معظم مستخدمي الإنترنت المحتوى عبر الإنترنت باستخدام الويب السطحي، وهو جزء من الإنترنت، حيث تتم فهرسة المواقع بواسطة محركات البحث الشائعة ويمكن مشاهدتها بسهولة باستخدام متصفحات الويب التقليدية.

وفي حين أن الويب السطحي قد يمثل معظم ما يراه المستخدم العادي، إلا أن هناك العديد من طبقات المحتوى المخفي التي يمكن العثور عليها على الويب المظلم.

فباستخدام متصفح خاص يعرف باسم The Onion Router (Tor)، يمكن للمستخدمين استكشاف هذه المواقع المخفية والمشاركة في الأنشطة القانونية وغير القانونية تحت غطاء عنوان IP مجهول.

وفيما يلي نظرة على كيفية عمل الويب المظلم، والطرق العديدة التي يستخدمها الأشخاص، سواء بشكل شرعي أو غير شرعي.