ابتكار حبوب من الطحالب تقلل الأرق وتسرع النوم

واختبر الباحثون المكملات على 25 شخصًا أكملوا "مقياس أثينا" للأرق قبل وبعد تناول الأقراص لمدة شهر.

ويقيس المقياس 8 عوامل تتعلق بالنوم، بما في ذلك مدى سهولة النوم والرفاهية العامة ومدى التعب الذي يشعر به الشخص في اليوم التالي.

ويتم إعطاء كل عامل درجة من صفر إلى 3. وأخذ المشاركون 6 كبسولات يوميًا لمدة 4 أسابيع.

وبالنسبة للسؤال حول مدى سرعة نومهم، كانت الخيارات "صفر - لا مشكلة، واحد - متأخر قليلا، اثنان - متأخر بشكل ملحوظ، ثلاثة - متأخر جدًا" أو لم يناموا على الإطلاق.