ابتكار حبوب من الطحالب تقلل الأرق وتسرع النوم
ابتكر باحثون من اليابان حبوبا من "الطحالب البحرية" تتميز بقدرتها على تقليل الوقت الذي يستغرقه الشخص للدخول في النوم.
وتقول شركة التكنولوجيا الحيوية اليابانية إن "Algal Bio" تحتوي على نوع من الطحالب الموجودة في البحيرات في سويسرا - يحدث التأثير المطلوب في غضون 4 أسابيع فقط.
وتمتلك المغذيات التي تسمى "الكاروتينات" الموجودة في نبات "الكلوريلا" تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للإجهاد الجسدي.
ويمكن أن يكون المنتج بديلا للميلاتونين، الذي يدفع الناس للشعور بالنعاس أثناء النهار، وقد تم ربطه مؤخرًا بحالات تسمم عرضية عند الأطفال.
واختبر الباحثون المكملات على 25 شخصًا أكملوا "مقياس أثينا" للأرق قبل وبعد تناول الأقراص لمدة شهر.
ويقيس المقياس 8 عوامل تتعلق بالنوم، بما في ذلك مدى سهولة النوم والرفاهية العامة ومدى التعب الذي يشعر به الشخص في اليوم التالي.
ويتم إعطاء كل عامل درجة من صفر إلى 3. وأخذ المشاركون 6 كبسولات يوميًا لمدة 4 أسابيع.
وبالنسبة للسؤال حول مدى سرعة نومهم، كانت الخيارات "صفر - لا مشكلة، واحد - متأخر قليلا، اثنان - متأخر بشكل ملحوظ، ثلاثة - متأخر جدًا" أو لم يناموا على الإطلاق.
في بداية التجربة، صنفت المجموعة صعوبة الاستغراق في النوم بمتوسط إجمالي قدره 3، وبحلول نهاية الشهر، كان قد انخفض إلى 1، مما يعني أنه كان لديهم "تأخير طفيف" في النوم. ووجد البحث الداخلي أن المكمل يحسن أيضًا جودة نوم المستخدمين ومزاجهم أثناء النهار.
و"لطحالب بيو" تأثير مضاد للالتهابات على الخلايا العصبية التي تنقل التوتر إلى عقلك، مما يمنعك بشكل فعال من الشعور بالتوتر وبالتالي يسهل عملية النوم.
وطرحت الشركة المصنعة المنتج في السوق في اليابان هذا الشهر، وتأمل أن يكون متاحًا للشراء في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.