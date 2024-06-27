إسرائيل تبني أول حاسوب خارق للذكاء الاصطناعي‎

أعلن درور بين الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية، المدعومة من الحكومة، الأربعاء، إن إسرائيل ستطرح الشهر المقبل مناقصة لبناء أول حاسوب خارق.

وتهدف إسرائيل من وراء هذه الخطوة، بحسب بين، إلى ضمان البقاء بين الرواد العالميين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق "رويترز".

وقال بين خلال مؤتمر للذكاء الاصطناعي إنه "رغم أن الذكاء الاصطناعي صديق لقطاع التكنولوجيا في إسرائيل، فإنه يمكن أن يتحول إلى عدو إذا لم يكن هناك تحرك لمواكبته نظراً لكونه تقنية سريعة التطور".

وأوضح أن "الحكومة تخصص ميزانية قدرها 250 مليون دولار لبرنامج وطني للذكاء الاصطناعي يضم الحكومة وقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية".

وأضاف: "سيجري تنفيذ 60% من البرنامج في 2024 على أن يكتمل في عام 2027، ويُحتمل أن يكون ذلك بتمويل أكبر".

وأردف: "هدفنا هو التأكد من حفاظ إسرائيل على ريادتها وترتيبها ومكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي في العالم، وأن بناء كمبيوتر خارق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة حاسم في هذا الصدد".

وتابع بين: "عندما ترغب شركة أو باحث في مجال التكنولوجيا المتقدمة في تدريب نموذج كبير، يتعين عليهم شراء وقت في السحابة، لأنه لا يوجد مركز بيانات محلي يحتوي على كمية كبيرة من وحدات معالجة الرسومات ليكون قادراً على تدريب تلك النماذج هنا".

وأكد أن "الكمبيوتر الخارق سيكون متاحاً للباحثين والشركات بسعر أقل من تكلفة السوق".

وتمثل التكنولوجيا 20% من الناتج الاقتصادي لإسرائيل التي تُعد على نطاق واسع واحدة من أكبر مراكز التكنولوجيا في العالم.