بتعديل بسيط.. هكذا تحجب منزلك عن خرائط "غوغل ستريت فيو"

من السهل اعتبار خرائط غوغل و"ستريت فيو" مجرد أدوات تنقل سهلة الاستخدام، لكنهما في الواقع يعرضان أكثر من مجرد اتجاهات.

فيمكن لبحث سريع أن يُظهر صورة واضحة لباب منزلك الأمامي وفناء منزلك وممر سيارتك، ليتمكن أي شخص من رؤيتها.

وللوهلة الأولى، قد لا يبدو هذا أمرًا مهمًا، لكنه يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية. فإذا كنت تفضل عدم ظهور منزلك للغرباء على الإنترنت، فهناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لجعله أقل وضوحًا.

إخفاء منزلك

لطمس منزلك على خرائط غوغل، ستحتاج إلى القيام بذلك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك؛ لأن ميزة الطمس غير متوفرة في تطبيق خرائط غوغل على نظامي iOS وأندرويد.

ومع أنه يمكنك الوصول إليها عبر متصفح الويب على جهازك المحمول، إلا أن هذه الطريقة صعبة الاستخدام، لذا فإن أفضل خيار لك هو استخدام متصفح ويب موثوق على جهاز ماك أو الكمبيوتر الشخصي.

وللقيام بذلك، افتح موقع maps.google.com، وأدخل عنوان منزلك في شريط البحث، ثم اضغط على زر الإدخال، ثم انقر على صورة منزلك التي تظهر. بعد ذلك، ستظهر لك صورة الشارع لموقعك. ثم انقر على "الإبلاغ عن مشكلة" في أسفل اليمين. وانتبه، النص صغير جدًا ولكنه موجود؛ اختر ما تريد أن يطمسه غوغل باستخدام الماوس، بحيث يشمل منزلك وأي شيء آخر تريد طمسه داخل المربعين الأحمر والأسود.

وتأكد أيضًا من أن ما تختاره هو ما تريد طمسه تحديدًا. فغوغل تحذر من أنه بمجرد طمس شيء ما في ميزة التجول الافتراضي ستريت فيو، لن يتم عرضه بعد ذلك نهائيًا.

أخيرًا، أدخل بريدك الإلكتروني، وتحقق من رمز التحقق إذا لزم الأمر، ثم انقر على "إرسال".

بعدها، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني من غوغل تفيد بأنها ستراجع بلاغك وستتواصل معك فور رفض الطلب أو الموافقة عليه. قد تتلقى المزيد من رسائل البريد الإلكتروني من غوغل تطلب معلومات إضافية حول طلبك. مع العلم أن غوغل لا تقدم أي معلومات حول المدة التي تستغرقها معالجة طلبك.