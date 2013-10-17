جيل الألفية يرى أنّ التكنولوجيا تفقد المرء إنسانيته

نيويورك – تربّى جيل الألفية على الهواتف الذكية وأجهزة الآي باد لكن استطلاعاً للرأي أظهر أنّ الكثيرين من أبناء هذا الجيل يرون أنّ التكنولوجيا قد تجعل الناس أقل إنسانية.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 12 ألف شخص في ثماني دول أنّ من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً يريدون زيادة الطابع الشخصي للتكنولوجيا حتى تتعرّف على عاداتهم.

وأظهرت النتائج أنّ أكثر المتحمسين للدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في حياتهم هم النساء الأكبر سناً ومواطنو الأسواق الناشئة.

وقالت جينفيف بيل الباحثة في علم الإنسان ومديرة الأبحاث في معامل إنتل، إنّ نتائج الاستطلاع الذي تحرّى عن المواقف العالمية تجاه تطور التكنولوجيا قد تشير إلى عزوف الشبان عن التكنولوجيا لكنها قد تكون أكثر تعقيداً من ذلك.

وأقرّ قرابة 90 في المئة من الشبان المشاركين في الاستطلاع بأن ابتكارات التكنولوجيا تجعل الحياة أسهل، لكن حوالي 60 في المئة قالوا إنّ الناس يعتمدون على التكنولوجيا أكثر مما ينبغي وإنها يمكن أن تفقد المرء إنسانيته.

وقال 70 في المئة إنّ التكنولوجيا تعزز علاقاتهم الشخصية ويعتقد حوالي نصف المشاركين أنّ التكنولوجيا سيكون لها تأثير جيد على التعليم والنقل والرعاية الصحية.

وأظهرت النتائج أنّ الإيطاليين واليابانيين هم أصحاب الانطباعات الأكثر سلبية تجاه التكنولوجيا.