ذبح الأضاحي يحمي الأرض من الاحتباس الحراري

القاهرة ـ أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال وزميل معهد الطفولة في جامعة عين شمس الدكتور مجدي بدران أن الدراسات الحديثة كشفت عن فائدة جديدة لذبح الأضاحي من الناحية البيئية إذ تسهم الحيوانات الحقلية «الماشية والأغنام» في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري التي يعانى منها كوكب الأرض وتتسبب في ارتفاع درجة حرارته وذلك لإطلاقها 100 مليون طن تقريبا من غاز الميثان كل عام على مستوى العالم، مما ينتج عنه كميات كبيرة من الغازات التي تسهم في الاحتباس الحراري 300 مرة، ضعف تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون.
ونقل عن بدران قوله إن غاز الميثان ينتج بصورة طبيعية بواسطة بكتيريا تدعى «مولدات الميثان» التي تتغذى على المواد النباتية والحيوانية في البيئات التي لا يوجد بها أكسجين.