ذبح الأضاحي يحمي الأرض من الاحتباس الحراري

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الدراسات الحديثة تكشف عن فائدة جديدة لذبح الأضاحي من الناحية البيئية إذ تسهم الحيوانات الحقلية كالماشية والأغنام في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري لإطلاقها 100 مليون طن تقريبا من غاز الميثان.