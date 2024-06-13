أسمنت يمكنه تحويل منزلك إلى بطارية عملاقة... كيف؟

تزيد مشاريع، مثل الأسمنت منخفض الانبعاثات، والخرسانة التي تخزن الطاقة، من احتمالات مستقبل تلعب فيه مكاتبنا وطرقنا ومنازلنا دورًا مهمًا في عالم مدعوم بالطاقة النظيفة.

وربما تكون الخرسانة مادة البناء الأكثر استخدامًا في العالم، ومع قليل من التغيير والتبديل، يمكنها أن تساعد بتزويد منازلنا بالطاقة أيضًا.

ويعمل الباحثون في مختبر جامعة كامبريدج في ماساتشوستس الأمريكية، على تطوير كتلة خرسانية مظلمة وغير ضارة، يمكنها أن تمثل مستقبل تخزين الطاقة.

مصادر الطاقة المتجددة

وتتعدد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تمنحها لنا الشمس، والرياح، والبحر.

ومع ذلك، فإن الشمس ليست مشرقة دائمًا، والرياح لا تهب دائمًا، والمياه الساكنة لا تتدفق دومًا.

وهذا يعني أننا بحاجة إلى تخزين تلك الطاقة في البطاريات، لكن البطاريات بدورها تعتمد على مواد مثل الليثيوم، الذي قد يكون المعروض منه أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية الطلب الناجم عن سعي العالم إلى إزالة الكربون من أنظمة الطاقة والنقل.

وبينما يوجد 101 منجم لليثيوم في العالم، يشعر المحللون الاقتصاديون بالتشاؤم بشأن قدرة هذه المناجم على مواكبة الطلب العالمي المتزايد.

ويشير المحللون البيئيون إلى أن تعدين الليثيوم يستخدم الكثير من الطاقة والمياه، مما يحد من الفوائد البيئية للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

كذلك، يمكن أن تؤدي العمليات المستخدمة في استخراج الليثيوم في بعض الأحيان إلى تسرب مواد كيميائية سامة إلى إمدادات المياه الجوفية.