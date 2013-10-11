وفاة رائد الفضاء الأمريكي كاربنتر عن 88 عاماً

كولورادو - أعلنت زوجة رائد الفضاء الأمريكي سكوت كاربنتر - الذي أصبح عام 1962 رابع أمريكي يغزو الفضاء والثاني الذي يدور حول الأرض - أنه توفي الخميس في كولورادو عن عمر يناهز 88 عاماً إثر مضاعفات الاصابة بسكتة دماغية.

وقالت زوجته إنه توفي في مصحة في دنفر.

وكان كاربنتر قد فقد الاتصال اللاسلكي مع وحدة المراقبة الأرضية التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) خلال مهمته التاريخية وعثر عليه في المحيط بعد ذلك على بعد 250 ميلاً من الموقع المخصص أصلاً للهبوط.

وفي السنوات التي تلت ذلك قام كاربنتر برحلات استكشافية لقاع المحيط.

وكانت ناسا قد اختارت كاربنتر وستة رواد آخرين عام 1959 في مهمة فضائية لاستكشاف كوكب عطارد عندما دخلت الولايات المتحدة في سباق مع الاتحاد السوفييتي السابق لغزو الفضاء.

وفي 24 مايو/ آيار من عام 1962 قام كاربنتر بمهمته الفضائية على متن المركبة اورورا 7 بان ودار حول الأرض ثلاث مرات في رحلة استغرقت أقل من خمس ساعات ليصبح ثاني أمريكي يدور حول الأرض بعد مواطنه جون جلين البالغ الآن من العمر 92 عاماً.