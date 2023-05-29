"ناسا" تتطلع لتنويع طعام رواد الفضاء بإنتاجه في الفضاء العميق

فقد ابتكرت شركة (إير كومباني) في بروكلين طريقة لإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه رواد الفضاء أثناء الطيران لصنع مواد غذائية مبنية على الخميرة لتكوين مشروب من البروتين يهدف إلى تغذية رواد الفضاء الذين يقومون بمهمات طويلة الأمد في الفضاء العميق.

وقال المؤسس المشارك للشركة ورئيس قسم التكنولوجيا بها ستافورد شيهان "بالتأكيد هو أكثر تغذية من تانج"، مشيرا إلى مشروب ناتج عن مسحوق اشتهر في عام 1962 عن طريق جون جلين عندما أصبح أول أمريكي يدور حول الأرض.

وذكر شيهان الحاصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء الفيزيائية من جامعة ييل إنه طور في الأصل تقنيته الخاصة بتحويل الكربون كوسيلة لإنتاج كحول عالي النقاء لوقود الطائرات والعطور والفودكا.

وشجع تحدي "الغذاء في الفضاء العميق" الذي ترعاه ناسا شيهان إلى تعديل اختراعه لإنتاج البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصالحة للأكل من نفس النظام.