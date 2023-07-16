ضربة جديدة لـ "إلون ماسك".. تويتر تفقد نصف عائداته الإعلانية
فقدت شركة تويتر ما يقرب من نصف عائداتها الإعلانية، وفق ما أعلن مالك الشركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك.
وقال ماسك الذي اشترى الشركة العام الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، في رده عبر تغريدة على تويتر إن الشركة ما زالت في حالة تدفق نقدي سلبي، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة تقرب من 50%، بالاضافة إلى وجود أعباء ثقيلة مرتبطة بالمديونية.
وأكد أهمية الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل التمتع برفاهية القيام بأي شيء آخر، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية.
وبين ماسك، في وقت سابق وتحديدا بعد تسريح آلاف الموظفين وخفض فواتير الخدمات السحابية أن الشركة خفضت نفقاتها غير المتعلقة بالديون إلى 1.5 مليار دولار من أصل 4.5 مليار دولار كانت متوقعة في عام 2023.
وتواجه شركة تويتر أيضًا مدفوعات فائدة سنوية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، نتيجة للديون التي أخذت أخذت في صفقة 44 مليار دولار التي جعلت الشركة خاصة.
ومن غير الواضح ما هو الإطار الزمني الذي كان ماسك يشير إليه من خلال انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50٪، فيما لفت إلى أن تويتر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2023.
وكان تعيين ماسك لـ "ليندا ياكارينو" رئيسة الإعلانات السابقة في في "إن بي سي" مديرة تنفيذية يشير إلى أن مبيعات الإعلانات تمثل أولوية بالنسبة لتويتر، حتى في الوقت الذي تعمل فيه على زيادة عائدات الاشتراك.