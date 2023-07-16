ضربة جديدة لـ "إلون ماسك".. تويتر تفقد نصف عائداته الإعلانية

فقدت شركة تويتر ما يقرب من نصف عائداتها الإعلانية، وفق ما أعلن مالك الشركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وقال ماسك الذي اشترى الشركة العام الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، في رده عبر تغريدة على تويتر إن الشركة ما زالت في حالة تدفق نقدي سلبي، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة تقرب من 50%، بالاضافة إلى وجود أعباء ثقيلة مرتبطة بالمديونية.

وأكد أهمية الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل التمتع برفاهية القيام بأي شيء آخر، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية.