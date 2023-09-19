دراسة تكشف عن مصدر الجليد على سطح القمر

قالت دراسة جديدة إن موجات الإلكترونات، التي تصل بشكل غير مباشر من الأرض والشمس، تُسهم في تكوين المياه المتجمدة على سطح القمر، وفقًا لما ذكر موقع "ساينس أليرت".

وأشارت الدراسة إلى أن الإلكترونات تصل إلى القمر أثناء مروره داخل الذيل المغناطيسي للأرض وخارجه، الذي يحدثه اندفاع الأرض عبر الفضاء.