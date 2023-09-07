"إنستغرام" تختبر ميزة جديدة لتعزز الخصوصية

تعمل "إنستغرام"، أحد التطبيقات، التي تملكها شركة "ميتا"، على اختبار ميزة جديدة من شأنها حصر الوصول إلى المنشورات بالأصدقاء المقربين فقط، وهو ما من شأنه تعزيز خصوصية المستخدمين.

وبحسب ما أورد موقع "aitnews"، فإن الميزة الجديدة تعمل بشكل مشابه لكيفية عمل خيار الأصدقاء المقربين لقصص "إنستغرام"، إلا أنها تمنح المستخدمين المزيد من الأمان من خلال السماح لهم بالتحكم الكامل فيمن يمكنه التحقق من منشوراتهم.

ونقل الموقع عن الشركة قولها: "نختبر قدرة الأشخاص في بلدان محددة على مشاركة منشورات الخلاصة مع أصدقائهم المقربين، نستكشف دائمًا طرقًا جديدة لمجتمعنا للتعبير عن أنفسنا والتواصل عبر إنستغرام".

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تجلب فيها المنصة خيار الأصدقاء المقربين إلى الخلاصة الرئيسة، بعد أن استخدمته سابقًا في الملاحظات وكذلك مقاطع فيديو "Reels".

وكانت "ميتا" قد أطلقت عام 2018 ميزة لمشاركة القصص مع قائمة خاصة من الأصدقاء المقربين، وحاولت الشركة في العام التالي التعمق بفكرة الدردشة الجماعية مع دائرة الأصدقاء المقربين في "إنستغرام" من خلال تطبيق الدردشة الجماعية المسمى "Threads"، ولكنها أغلقته في عام 2021 للتركيز على تجربة أفضل للرسائل المباشرة.

وأطلقت المنصة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي تطبيق الملاحظات، وهو وسيلة لمشاركة التحديثات النصية مع الأصدقاء، وقدمت على مدى الأشهر القليلة الماضية مزايا، مثل مشاركة الموقع والترجمة، لتطبيق الملاحظات.