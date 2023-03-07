تقنية تعتمد على نظارات الواقع الافتراضي قد تغني عن التخدير

كشفت دراسة من جامعة ولاية "ميشيغان" الأمريكية، عن فوائد استخدام نظارات الواقع الافتراضي على المرضى الخاضعين للجراحة أثناء اليقظة، لتحسين ظروفهم النفسية، ما ينعكس إيجابياً على نتائج الجراحة، ما قد يغني مستقبلاً عن التخدير قبل العمليات.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "بلاستيك آند ريكونستركتيف سيرجيري"، إلى أن مشاهدة المناظر الطبيعية وسماع الأصوات الموسيقية بواسطة نظارات VR أفضل للمرضى من مشاهدة العملية الجراحية التي تُجرى على أجسادهم، وما يصاحب ذلك من قلق وتوتر.

وأجرى الباحثون اختبارا لمقارنة الخاضعين للجراحة من الذين ارتدوا النظارة والذين راقبوا سير العملية الجراحية على أعضائهم، ما أكد فائدة تقنية الواقع الافتراضي في تحسين الظروف النفسية للمريض.

وقال جيمس كلاركسون، المؤلف الرئيس للدراسة: "لاحظنا زيادة ملحوظة في سعادة المرضى أثناء الجراحة، أما المرضى المصابون باضطراب القلق، فانخفضت مستويات القلق لديهم وتحسنت مشاعرهم"؛ وفقا لموقع ميديكال إكسبريس.

وأجرى الباحثون استبيانا تضمن 404 مرضى أجروا عمليات في الفترة بين 2017 و2021، وأظهر الاستبيان أن العمليات التقليدية تسببت في مشاعر سلبية مُضاعفة مقارنة بالعمليات أثناء اليقظة، فضلا عن ارتفاع مستويات السعادة أيضا عند استخدام نظارات الواقع الافتراضي في عمليات اليقظة مقارنة بعمليات تقليدية.

واستطاع الباحثون سابقا ابتكار تقنية مكنتهم من إجراء بعض العمليات دون مخدر، ما يوفر الحاجة إلى غرف العمليات في المستشفيات ويقلل تكاليف العمليات والحاجة إلى التخدير.