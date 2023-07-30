الهند تطلق 7 أقمار اصطناعية إلى الفضاء

أطلقت وكالة الفضاء الهندية، اليوم الأحد، سبعة أقمار اصطناعية من مركز "ساتيش داوان" الفضائي في "سريهاريكوتا" جنوبي الهند.

وبحسب وكالة الأنباء الهندية "نيودلهي" قالت وكالة الفضاء الهندية إن عملية الإطلاق إلى المدار جرت على متن الصاروخ الهندي (PSLV) الذي يبلغ طوله 145 قدمًا (44 مترًا).

وضمت الحمولة الرئيسة على متن الصاروخ قمرًا اصطناعيًّا لصالح سنغافورة، يزن 794 رطلًا (360 كيلوغرامًا) ومصممًا لتصوير الأرض في ضوء الرادار، ودعم متطلبات صور الأقمار الاصطناعية لمختلف الوكالات داخل حكومة سنغافورة، إلى جانب ستة أقمار اصطناعية مشتركة صغيرة الحجم.

وأوضحت أنه تم نشر جميع الأقمار الاصطناعية السبعة كما هو مخطط لها في مدار أرضي منخفض، على بعد نحو 332 ميلًا (535 كيلومترًا) فوق الكوكب.