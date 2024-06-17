"يوتيوب" يختبر ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

شرع "يوتيوب" باختبار مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة المستخدم وتمكين المبدعين.

تتضمن هذه الميزات التجريبية، المتوفرة حاليًا لمجموعة محدودة من المختبرين، ملخصات الدردشة المباشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتكامل Google Lens في شريط البحث، ورموز QR للقنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات ما زالت تجريبية، وليس هناك وقت محدد لطرحها على مجتمع "يوتيوب" الأوسع.

ملخصات الدردشة المباشرة

بالنسبة لمنشئي المحتوى الذين يقومون بالبث المباشر على النظام الأساسي، يقوم "يوتيوب" بتجربة ملخصات الدردشة المباشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المشاهدين على متابعة المحادثة بسرعة.

وتوفر هذه الميزة، التي تقتصر حاليًا على البث المباشر باللغة الإنجليزية، ملخصًا موجزًا للدردشة باستخدام لافتة في الجزء العلوي من نافذة الدردشة.