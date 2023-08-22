ألف مرة فوق المعتاد.. زيادة نسبة البحث عن كيفية حذف حساب سناب شات

زاد عدد الأشخاص الذين يبحثون عبر الإنترنت عن طريقة حذف حساب سناب شات الخاص بهم بنسبة زيادة تجاوزت الألف مرة فوق المعتاد، وفق صحيفة ذا صن البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن سبب زيادة البحث عن حذف الحساب يعود إلى خلل في برنامج "ماي ايه أي" للمحادثة الآلية الخاص بالتطبيق الأسبوع الماضي، بمشاركته صورة غريبة لجدار يمكن رؤيته لبضع ثوان، رغم أنه عادة يجيب على الرسائل فقط، إضافة لفشله بالرد على الرسائل، ما دفع الكثير للاعتقاد أن التطبيق تم اختراقه.

وردت سناب شات على ما حدث بمنشور عبر منصة إكس "تويتر سابقًا" أكدت خلاله، أن ما حدث هو مجرد انقطاع مؤقت بالخدمة.

وبعد الانقطاع عادت المنصة إلى العمل لكن العديد من الأشخاص لم يكونوا مرتاحين للتعامل معها، لذلك شعروا بالحاجة إلى حذف حساباتهم عليها، وحصل الوسم المتعلق ببرنامج الرد على الرسائل الخاص بسناب شات على ملايين المشاهدات.