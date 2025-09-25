غوغل تطلق "AI Plus" بسعر منخفض في 4 دول عربية

أعلنت غوغل عن توسيع نطاق اشتراكها الجديد للذكاء الاصطناعي "Google AI Plus" إلى 40 دولة إضافية حول العالم، بينها 4 دول عربية، هي مصر، المغرب، تونس، واليمن.

ويأتي هذا التوسع بعد الإطلاق الأولي للاشتراك في إندونيسيا خلال سبتمبر/أيلول الجاري، حيث لاقى استقبالًا واسعًا بفضل سعره المنخفض مقارنة بالاشتراكات الأخرى.

ويبلغ سعر الاشتراك الشهري 4.5 دولارات فقط، وهو أقل بكثير من خطة AI Pro التي تصل تكلفتها إلى 20 دولارًا شهريًا، وخطة AI Ultra المخصصة للمستخدمين المحترفين بسعر 250 دولارًا.

ويتيح AI Plus للمشتركين مزايا متعددة، منها زيادة حدود الاستخدام، تحرير الصور عبر أداة Gemini Nano، وتوليد مقاطع الفيديو بسرعة عبر أداة Veo 3، بالإضافة إلى أدوات مثل Whisk وFlow برصيد شهري قدره 200 نقطة، وميزة Deep Research بنموذج Gemini 2.5 Pro، مع تكامل كامل مع خدمات Gmail وDocs وSheets.

كما يحصل المستخدمون على سعة تخزين إضافية قدرها 200 غيغابايت يمكن مشاركتها مع أفراد العائلة.

يُذكر أن غوغل تقدم حسمًا بنسبة قدرها 50% للمستخدمين الجدد في أول 6 أشهر من الاشتراك، مما يجعل التجربة أكثر جاذبية للمستخدمين في الدول العربية.

وبهذه الخطوة، تمنح غوغل مستخدميها في المنطقة العربية فرصةً للوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة، في وقتٍ تتزايد فيه المنافسة مع اشتراكات بديلة مثل ChatGPT Go من OpenAI التي لم تصل بعدُ إلى الدول العربية.