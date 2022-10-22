محول قلم أبل لجهاز أيباد الجديد يواجه تأخيرًا في الشحن

يتميز جهاز أبل اللوحي "أيباد" من الجيل العاشر، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، بمنفذ USB-C بدلًا من Lightning المتعارف عليه في منتجات الشركة.

لكن الجهاز اللوحي يظل متوافقًا مع الجيل الأول من قلم أبل، فقط، مما يعني أن المحول مطلوب لشحن وإقران القلم مع اللوحي.

وتم تضمين المحول في العلبة مع الجيل الأول من قلم أبل، ولكن بالنسبة للعملاء الذين يمتلكون القلم بالفعل، يجب عليهم شراء المحول بشكل منفصل مقابل 9 دولارات.

وفي حين أنه من المقرر طرح جهاز "أيباد" الجديد، في 26 أكتوبر، يواجه محول القلم بالفعل تأخيرًا في الشحن لمدة تقارب الشهر في متجر أبل الإلكتروني.

ويتم توصيل قلم أبل بطرف واحد من المحول ويتم توصيل كابل شحن USB-C في الطرف الآخر من المحول وجهاز "أيباد".

وبحسب موقع "ماك رومرز"، يبدو هذا الإعداد مضحكًا للغاية وأدى إلى أن يصبح المحول "ميم" على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن جهاز "أيباد" الجديد.

وعلى الرغم من إعادة تصميمه بحواف مسطحة مثل طرازات "أيباد" الأخرى، إلا أن إصدار الجيل العاشر لا يتوافق مع الجيل الثاني من قلم أبل.

ويرجع ذلك -على الأرجح- إلى وجود كاميرا "FaceTime" جديدة للجهاز تحتل المنطقة التي يكون فيها الموصل المغناطيسي عادةً لشحن قلم أبل من الجيل الثاني.