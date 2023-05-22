لحظة وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى منصة الانطلاق
وصل رائدا الفضاء السعوديان "ريانة برناوي" و"علي القرني" إلى منصة انطلاق مركبة دراغون، التي ستقلهما إلى محطة الفضاء الدولية، ليكونا بذلك أول سعوديين يشاركان بمهمة فضائية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مقاطع فيديو توثق لحظة وصول رائدي الفضاء برناوي والقرني، إلى منصة إطلاق مركبة دراغون، فيما تظهر المقاطع عملية ركوب رواد الفضاء واستعدادهم للانطلاق.
وينطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقل "ريانة برناوي" و"علي القرني"، من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى محطة الفضاء الدولية.
وسيضم الطاقم أيضًا بيغي ويتسن، رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) التي توجهت إلى المحطة الدولية 3 مرات من قبل، وستتولى قيادة المهمة، إلى جانب رجل الأعمال الأمريكي جون شوفنر الذي سيقود المركبة.
وسيمضي أفراد الطاقم 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية التي يتوقع أن يصلوا إليها، الإثنين، حوالي الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.
وفي وقت سابق أعلن مدير البرنامج الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات في شركة "أكسيوم سبيس" وديريك هاسمان، أن الجهات المختصة بالرحلة الفضائية أكدت تنفيذ عملية إطلاق الرحلة، والوصول إلى محطة الفضاء الدولية في الوقت المحدد.
يشار إلى أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.