لحظة وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى منصة الانطلاق

وينطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقل "ريانة برناوي" و"علي القرني"، من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيضم الطاقم أيضًا بيغي ويتسن، رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) التي توجهت إلى المحطة الدولية 3 مرات من قبل، وستتولى قيادة المهمة، إلى جانب رجل الأعمال الأمريكي جون شوفنر الذي سيقود المركبة.

وسيمضي أفراد الطاقم 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية التي يتوقع أن يصلوا إليها، الإثنين، حوالي الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.