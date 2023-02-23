تقنية جديدة تحول خلايا الدم البيضاء آلة لقتل السرطان

طور باحثون تقنية علاجية جديدة لسرطان الدم (اللوكيميا) تعتمد على الخلايا التائية ولكن على نحو أكثر فاعلية من نظيرتها الحالية ولا تحتاج لمعالجتها جينيًّا في المختبر لجعلها تتعرف على الخلايا السرطانية لقتلها.

والخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء الموجودة في جهاز المناعة في أجسامنا، لديها القدرة على التعرف على الخلايا غير الطبيعية أو أي خلايا مصابة بالفيروسات في الجسم، ومن ثم تدمير هذه الخلايا غير الطبيعية.

ومع ذلك، قد تفشل الخلايا التائية أحيانًا في التعرف على هذه التهديدات أو القضاء عليها في الجسم، كما هي الحال في حالة السرطان.