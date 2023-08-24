أفضل التطبيقات للرقابة الأبوية الخاصة بهواتف آيفون

KidsGuard Pro : أداة قوية لمراقبة الهاتف، مصمم للآباء لضمان سلامة أطفالهم على الإنترنت. وباستخدام هذا التطبيق، يمكن للوالدين تتبع موقع أطفالهم وعرض رسائلهم النصية وسجلات المكالمات ومراقبة أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتوافق هذا التطبيق مع كل من أجهزة أندرويد وiOS، ما يجعله الحل المثالي للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال من جميع الأعمار.

وبفضل واجهته سهلة الاستخدام وتوفيره مجموعة واسعة من الميزات، أصبح KidsGuard Pro خيارًا شائعًا للآباء في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الحفاظ على أمان أطفالهم في العصر الرقمي.

بشكل عام، يعد استخدام KidsGuard Pro أمرًا بسيطًا ومباشرًا. فهو يوفر مجموعة شاملة من ميزات المراقبة للآباء لحماية أطفالهم.

Qustodio : هو تطبيق رائد للرقابة الأبوية لأجهزة آيفون، حيث يوفر مراقبة شاملة لأنشطة الأجهزة المحمولة للأطفال.

ويتيح هذا التطبيق للآباء مراقبة تصفح أطفالهم للويب وتفاعلهم مع وسائل التواصل الاجتماعي. وباستخدام Qustodio، يمكن للآباء أن يشعروا بالارتياح والطمأنينة بأن أطفالهم آمنون ومحميون أثناء الاتصال بالشبكة العنكبوتية.

Net Nanny : هو تطبيق قوي للرقابة الأبوية على هواتف آيفون، إذ يساعد الآباء على حماية أطفالهم أثناء اتصالهم بالإنترنت. وبفضل ميزاته القوية وواجهته سهلة الاستخدام، يعد هذا التطبيق خيارًا ممتازًا للآباء الذين يرغبون في ضمان سلامة أطفالهم عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Net Nanny تتبع الموقع لمساعدة الآباء على مراقبة مكان وجود أطفالهم.