أفضل التطبيقات للرقابة الأبوية الخاصة بهواتف آيفون
باعتبارك أحد الوالدين، فأنت تريد التأكد من أن طفلك آمن عند استخدامه جهاز آيفون، بحيث يمكن أن يكون الإنترنت مكانًا خطيرًا للأطفال، حيث يوجد محتوى غير لائق، وتنمر، وقراصنة تتربص في كل زاوية من الإنترنت.
لحسن الحظ، هناك العديد من تطبيقات الرقابة الأبوية الرائعة لأجهزة آيفون متوفرة في السوق والتي يمكن أن تساعد الآباء على ضمان سلامة أطفالهم عبر الإنترنت.
وتقدم هذه التطبيقات ميزات وفوائد فريدة تساعد على حماية الأطفال أثناء استخدامهم هواتف آيفون وتصفح الإنترنت.
KidsGuard Pro : أداة قوية لمراقبة الهاتف، مصمم للآباء لضمان سلامة أطفالهم على الإنترنت. وباستخدام هذا التطبيق، يمكن للوالدين تتبع موقع أطفالهم وعرض رسائلهم النصية وسجلات المكالمات ومراقبة أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتوافق هذا التطبيق مع كل من أجهزة أندرويد وiOS، ما يجعله الحل المثالي للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال من جميع الأعمار.
وبفضل واجهته سهلة الاستخدام وتوفيره مجموعة واسعة من الميزات، أصبح KidsGuard Pro خيارًا شائعًا للآباء في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الحفاظ على أمان أطفالهم في العصر الرقمي.
بشكل عام، يعد استخدام KidsGuard Pro أمرًا بسيطًا ومباشرًا. فهو يوفر مجموعة شاملة من ميزات المراقبة للآباء لحماية أطفالهم.
Qustodio : هو تطبيق رائد للرقابة الأبوية لأجهزة آيفون، حيث يوفر مراقبة شاملة لأنشطة الأجهزة المحمولة للأطفال.
ويتيح هذا التطبيق للآباء مراقبة تصفح أطفالهم للويب وتفاعلهم مع وسائل التواصل الاجتماعي. وباستخدام Qustodio، يمكن للآباء أن يشعروا بالارتياح والطمأنينة بأن أطفالهم آمنون ومحميون أثناء الاتصال بالشبكة العنكبوتية.
Net Nanny : هو تطبيق قوي للرقابة الأبوية على هواتف آيفون، إذ يساعد الآباء على حماية أطفالهم أثناء اتصالهم بالإنترنت. وبفضل ميزاته القوية وواجهته سهلة الاستخدام، يعد هذا التطبيق خيارًا ممتازًا للآباء الذين يرغبون في ضمان سلامة أطفالهم عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Net Nanny تتبع الموقع لمساعدة الآباء على مراقبة مكان وجود أطفالهم.
Norton Family Premier : هو تطبيق متقدم للرقابة الأبوية خاص بهواتف آيفون، يوفر للآباء مجموعة من الميزات للمساعدة في الحفاظ على أمان أطفالهم عبر الإنترنت.
فهو يسمح للآباء بإعداد فلاتر مخصصة لحظر المحتوى غير المناسب، والحد من وقت الشاشة، وحتى تتبع موقع أطفالهم في الوقت الفعلي.
OurPact : يعتبر من أكثر التطبيقات انتشارًا، وتم تصميمه ليعمل بسلاسة، لتمكين الآباء من ضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة لأطفالهم؛ ما يسمح لهم باستكشاف العالم الرقمي بمسؤولية.
وباستخدام هذا التطبيق، يمكنك توديع المخاوف المتعلقة بوقت الشاشة الزائد والمحتوى غير الآمن والمشتتات غير المرغوب فيها. كذلك، يمكنك التحكم في استخدام طفلك لجهاز آيفون، وإنشاء علاقة صحية مع التكنولوجيا.
Kaspersky Safe Kids : هو تطبيق رقابة أبوية يحظى بتقدير كبير لأجهزة آيفون، ويقدم مجموعة من الميزات لمراقبة وإدارة نشاط الأطفال عبر الإنترنت.
ومع هذا التطبيق، يمكن للوالدين بسهولة إعداد فلاتر الويب وتحديد وقت الشاشة وتتبع المواقع لحماية أطفالهم من المحتوى الضار. كما إنه يوفر للآباء راحة البال من خلال ضمان سلامة أطفالهم وأمانهم عبر الإنترنت.