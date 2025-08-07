أطباء بلا حدود: توزيع المساعدات في غزة نظام تجويع
قفزة كبيرة في الذكاء.. "أوبن إيه آي" تكشف ميزات "تشات جي بي تي -5"
تشات جي بي تي-5
إرم نيوز
07 أغسطس 2025، 11:36 م

أطلقت شركة "أوبن إيه آي"، المطوّرة لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، الجيل الجديد من برمجياتها، في ظل اشتداد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، في بيان الخميس: "يمثل جي بي تي -5 قفزة كبيرة في الذكاء مقارنة بجميع نماذجنا السابقة".

وأوضح أن الإصدار السابق، "جي بي تي -4"، كان يتواصل بمستوى طالب جامعي، فيما يتمتع "جي بي تي -5" بقدرات تضاهي خبيراً حاصلاً على درجة الدكتوراه في أي موضوع.

وأشار ألتمان إلى أن "عصر جي بي تي -5" سيتسم بالقدرة على إنشاء "برمجيات حسب الطلب"، مؤكداً أن روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" سيعمل باستخدام النموذج الجديد للمستخدمين، بما في ذلك النسخة المجانية في المستقبل.

وبحسب "أوبن إيه آي"، يبلغ عدد مستخدمي "تشات جي بي تي" حالياً نحو 700 مليون مستخدم أسبوعياً.

ومنذ إطلاقه نهاية عام 2022، أشعل "تشات جي بي تي" سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تتنافس إلى جانب "أوبن إيه آي" شركات، مثل "أنثروبيك"، و"إكس إيه آي" المملوكة لإيلون ماسك، وعملاقي التكنولوجيا "غوغل" و"ميتا".

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها ستدمج "جي بي تي -5" في منتجاتها، ضمن شراكتها مع "أوبن إيه آي".

