الترجمة الفورية أثناء التمرير تصل إلى أجهزة أندرويد

تعد ميزة البحث الدائري "Circle to search" طريقة رائعة للحصول على معلومات مفيدة حول أي شيء تراه على جهاز أندرويد.

فلنفترض أنك تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وصادفت فيديو أو صورة، وتريد معرفة نوع الكلب الذي تراه، أو من أين اشترى صديقك سترته الجديدة الرائعة، أو معنى عبارة لم تسمع بها من قبل، لكنك لا تريد تبديل التطبيقات والمخاطرة بفقدان موقعك الحالي.

هنا يأتي دور هذه الميزة التي توفر طريقة جديدة للعثور على ما تبحث عنه، فمن خلال إيماءات بديهية مثل وضع دائرة حول شيء ما في الصورة سوف تحصل على معلومات عنه دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات، مع ذلك تعمل غوغل الآن على تحسين الترجمة في هذه الميزة، لتمكن المستخدمين من الترجمة أثناء التمرير.

ترجمة مستمرة

تُعد الترجمة من أكثر الميزات استخدامًا في ميزة "Circle to search"، حيث يمكنك الحصول على سياق أوسع لمنشورات منشئي المحتوى الذين يتحدثون لغة مختلفة، أو تصفح قوائم الطعام عند الحجز في المطاعم أثناء السفر إلى الخارج.

ولكن حتى الآن، كان عليك إعادة تشغيل عملية الترجمة في كل مرة تمرر فيها أو عندما يتغير المحتوى على الشاشة.

لكن مع التحديث القادم من غوغل، سوف تصبح الترجمة في "Circle to search" مستمرة، فكل ما عليك فعله هو الضغط مطولًا على زر الصفحة الرئيسة أو شريط التنقل لبدء ميزة "Circle to search"، ثم النقر على أيقونة "الترجمة" ثم الضغط على "التمرير والترجمة".

والآن، أثناء التمرير لأسفل الصفحة، أو حتى تبديل التطبيقات، سيستمر النص في الترجمة، دون أي انقطاع، في الختام لا بد من الإشارة إلى أن غوغل ستبدأ طرح التحديث الجديد هذا الأسبوع على أجهزة مختارة تعمل بنظام أندرويد، على أن يتوفر لجميع الهواتف الداعمة لميزة "Circle to search" قبل منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.