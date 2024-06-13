لأول مرة.. طفلة تخضع لتحفيز دماغي عميق باستخدام روبوت

نشر موقع "آي بي سي نيوز" تقريرًا يفيد بأن طفلة من ولاية أوكلاهوما أصبحت الأولى في العالم التي تخضع لعملية تحفيز عميق للدماغ باستخدام الروبوت.

وتعاني كارلي فراي، 8 سنوات، من خلل التوتر العضلي الأولي، وخضعت لعملية جراحية لعلاج اضطرابها العصبي.

وكانت حالة كارلي قد تسببت في شللها وصعوبة في الحركة والأكل والجلوس بمفردها، ومع أن الأدوية حسّنت حالتها قليلاً، إلا أنها كانت لا تزال تعاني من حركات لا إرادية تسببت في إصابات.

وقرر فريق من مستشفى أوكلاهوما للأطفال ومركز بيثاني لصحة الأطفال أن التحفيز العميق للدماغ (DBS) قد يكون خيارًا مناسبًا لها.

وقال الدكتور أندرو جيا، جراح الأعصاب في مستشفى أوكلاهوما للأطفال، إن استخدام الروبوت في هذه العملية يشكل سابقة عالمية.

ويتضمن التحفيز العميق للدماغ إجراء زرع أقطاب كهربائية في الدماغ متصلة بمحفز عصبي في الصدر، ويستخدم لعلاج الحالات العصبية مثل باركنسون، والصرع، ومتلازمة توريت، عن طريق قطع الإشارات الكهربائية غير المنتظمة التي تسبب الحركات اللاإرادية.

وذكرت تريشا فراي، والدة كارلي، أن قرار الخضوع للجراحة كان صعبًا، لكنها ترى أن التقنية تستحق المحاولة.

وتمت جراحة كارلي على مرحلتين: الجراحة في مستشفى أوكلاهوما للأطفال ثم نقلها إلى مركز بيثاني للرعاية وإعادة التأهيل. وبعد تفعيل المحفز العصبي، استطاعت كارلي التحكم في ذراعيها وتحسن كلامها بشكل ملحوظ.