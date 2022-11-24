باحثون يكتشفون علاجا جديدا لإبطاء تطورالزهايمر

اكتشف عدد من الباحثين دواء جديدا قادرا على إبطاء تطور مرض الزهايمر، ما يمثل أملا جديدا للمصابين بهذا المرض، وتجري تجربة الدواء الجديد على الفئران، وفق ما أكده موقع "المرأة اليوم" الفرنسي في تقرير له.

وأوضح التقرير أنّ مرض الزهايمر هو مرض عصبي يؤدي إلى التدهور التدريجي للخلايا العصبية والخرف، مشيرا إلى أنّه حتى الآن لا يوجد دواء للوقاية من المرض أو علاجه، لكن الوضع قد يتغير قريبًا والأمل كبير بعد نشر نتائج مشجعة جدًا في مجلة "ساينس سينيالينغ".

ووفق التقرير يبدو أن الباحثين في مركز الأبحاث المتقدمة بجامعة غلاسكو قد وجدوا دواءً قادرًا على إبطاء التقدم العام للمرض.

ولإجراء أبحاثهم قام الباحثون بتحليل تأثير هذا الدواء الجديد، المسمى (M1-PAM) على أدمغة الفئران، ومن خلال تنشيط بروتين الدماغ الذي يشارك في الذاكرة والتعلم يبدو أنّ هذا الدواء سيكون قادرًا على إبطاء التقدم العام للمرض.

وقال البروفيسور كريج ليندسلي، أحد مؤلفي الدراسة: "لدينا احتمال ليس فقط في علاج أعراض مرض الزهايمر، بما في ذلك فقدان الذاكرة، ولكن أيضًا لإبطاء المرض وزيادة عمر الأشخاص المصابين بأمراض التنكس العصبي".

وتابع التقرير أنّه "إذا ثبت أن هذه النتائج حاسمة فإن الباحثين يريدون توخي الحذر، حيث إنّ هناك حاجة لمزيد من التجارب على المرضى لتأكيد تأثير العلاج على البشر، ما يعني أنّ الأمر يتطلب شيئا من الصبر".

وكانت اختبارات أجريت في سبتمبر/ أيلول الماضي على دواء يستهدف إبطاء وتيرة تطوّر مرض الزهايمر قد أظهرت "نتائج واعدة" حتى إنّ عددا من المتخصصين وصف الأمر بـ "اللحظة التاريخية".

وقالت شركتا الأدوية "إيساي" و"بيوجين" إن الدواء الذي تصنّعانه يعطي مفعوله عندما يُستخدَم في مراحل مبكرة من الإصابة بالمرض، ولم تنشر الشركتان كل التفاصيل الخاصة بالدواء لكنهما أكدتا قدرته على إبطاء وتيرة تطوّر مرض الزهايمر وتدهور حالة الدماغ.

ووفق المعطيات القليلة التي طرحتها الشركتان بشأن الدواء الجديد فقد أكد الباحثون المختصون في علاج مرض الزهايمر والخرف والمؤسسات الخيرية المعنية برعاية المرضى، أنّ هذا التطور يعتبر لافتا ومؤثرا في علاج المرض.