إصدار جديد من "تشات جي بي تي" يستجيب للأوامر الصوتية

أطلقت شركة "أوبن إيه آي"، الخميس، إصدارًا جديدًا من "تشات جي بي تي" عبر تطبيق للهواتف الذكية يمكنه الاستجابة للأوامر الصوتية بأجهزة "آيفون"، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

واستقطب "تشات جي بي تي" مئات الملايين من المستخدمين عبر الإنترنت لتجربة طرح الأسئلة عليه وإجراء محادثة وتقديم معلومات عن أي موضوع كان.

ونقلت الصحيفة عن "أوبن إيه آي" قولها إن الإصدار الجديد يمكنه تلقي الأوامر أو الاستفسارات الصوتية، لكنه سيقوم بالرد على المستخدمين عن طريق توليد النصوص المكتوبة.